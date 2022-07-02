超好哭日系純愛電影《餘命10年》　在餘生探尋生命與真愛的意義

文／女子學

「如果繼續跟你在一起，我會變得害怕死亡。」當過上一段注定活不超過十年的餘生，是否也有資格享受被愛的權利？《餘命10年》改編自已故作家小坂流加同名小說，由小松菜奈、坂口健太郎演出電影女、男主角；小坂流加長年深受原發性肺動脈高壓症（後稱PPH）所苦，其遺作《餘命10年》便是將自己的病情寫入故事中，可惜的是在該小說出版前，小坂流加便先早一步離世。

電影講述剛滿20歲的高林茉莉（小松菜奈 飾），被發現罹患罕見疾病PPH，根據資料顯示罹患該疾病的患者，幾乎便只剩下約10年的壽命；在僅剩不長的餘生中，茉莉只能選擇逃避未來，並將心力投注在自己的寫作職涯。為了讓自己不會害怕死亡、不讓自己對人世有一絲留戀，茉莉下定決心不談戀愛，直到國中同學真部和人（坂口健太郎 飾）的出現……

▲（圖／《餘命 10 年》劇照，下同）

「我還想活下去、想跟朋友去玩，我也想要結婚……」

《餘命10年》以其作品名稱，坦率地告訴觀眾它就是部催淚悲劇，藉由絕症所帶予茉莉的絕望，去講述生命與時間的議題，同時刻劃周邊親人、愛人面對病患往生的情緒。電影看似走一般日式純愛電影，如《戀空》、《我想吃掉你的胰臟》的「絕症情節」，去設定一個就是要讓人哭的故事，但本片對於茉莉情緒表現的描摹，卻是格外真實地貼近人性，畢竟每一字、每一句，都是小坂流加對其人生的體悟。

電影中，和人因為遭到解雇，以及跟家人相處不和的緣故，從自家陽台一躍而下，企圖就此結束自己的生命；結果僅是摔破遮雨棚的和人僥倖撿回一命，聞訊趕到醫院的茉莉，對於和人的選擇感到不齒，選擇不去為自己的生命全力以赴，也不懂得把握珍惜每個當下的人，對僅剩不到十年壽命的她都是一個諷刺，小松菜奈以自然的微小表情，完美還原罕病患者的敏感與情緒表現。

如今人類想要往上飛去、朝向火星，我卻認為距離我20公分的你更加遙遠。

《餘命10年》中的插曲、片尾曲，是由曾為《你的名字》、《天氣之子》譜曲的RADWIMPS進行製作，也因此電影中段情節的轉折，搭配輕快、開朗的電影插曲，令人有種《你的名字》的既視感，尤其片尾曲「うるうびと」一下，頓時讓全場觀眾的情緒瞬間釋放，擦擤鼻水與啜泣的聲音此起彼落，正是一同陪伴作家小坂流加與高林茉莉走完餘生的映後掌聲。

「如今人類想要從這個地球往上飛去朝向火星，然而我卻想朝向距離20公分遠的你，靠著僅剩的這一顆心臟，用盡全力的呼喊：你就是我在這個世界上活下去的意義。」直到茉莉發覺時日不多，為了避免傷害到和人，以及讓自己不去畏懼死亡，勇敢提出分手的那一天，和人才知道他對茉莉病情的理解，遠遠比他想像的更為絕望。RADWIMPS歌中道出的，是和人對其真愛的決心，和人明白了茉莉的心意後，即便悲痛也只能選擇放手。

現正上映於各大戲院的《餘命10年》，演出的不只是悲痛的愛戀悲歌，也是作者小坂流加對其餘生的態度，把握每個可以稍縱即逝的瞬間，即便被剝奪了期望未來的希望，只要不遺餘力地活在現在，刻下的回憶都將成為留在世上的永恆。

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