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星巴克自備飲料杯直接省10元　路易莎推「環保杯優惠」8.5折起

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▲環保杯,星巴克,路易莎。（圖／業者提供）

▲7月起去連鎖咖啡自備環保杯，有5元起跳的優惠，星巴克則是現折10元。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

為減少廢棄物產生量，環保署日前公告新規定，民眾從7／1起自備飲料杯至連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店、連鎖超級市場購買飲料，可享有5元以上價差，星巴克即起先行，只要消費者自備飲料杯，可享有飲品現折10元優惠，路易莎也表示7月起推出環保杯促銷，針對黑卡客戶提供8.5折優惠。

舊制要求自備飲料杯，業者需提供1至3元的優惠，但效果有限，約僅6％消費者在購買飲品時自備飲料杯，從7月起新制將優惠價差調至5元，希望能提高參與民眾意願，環保署表示，提前起跑新政策的業者，部分透露試辦期間，自備飲料杯的消費者人數成長了5倍。

星巴克表示，積極響應政策，目前全門市已實施顧客自帶飲料杯，購買現場調製飲料可享10元折扣優惠；cama cafe、85度C、伯朗咖啡館也都表示，7月起會配合政府政策，響應自備飲料杯可享5元折扣，怡客咖啡則表示，20年前就已經在店實施自備環保杯折5元的措施，本次還製作相關文宣，更積極鼓勵民眾自帶環保杯。

路易莎除了7月起響應政府政策，自備環保杯折5元之外，另同時提出購買環保杯優惠，路易莎陶瓷塗層系列與咖啡馬克杯，黑卡卡有購買可享85折優惠。

▲環保杯,星巴克,路易莎。（圖／業者提供）

業界人士表示，以杯子、杯蓋、提袋與吸管的加起來的成本，也將近5元，理論上自帶環保杯對餐飲業者來說，並不會造成壓力，但如果自備環保杯人數愈來愈多，業者可能因為叫貨量降低成本上漲，但若包材成本超過5元，反而會刺激業者更積極鼓勵顧客自帶環保杯，甚至會有自主加碼的活動。但若顧客的環保杯若未清潔乾淨，喝了有健康疑慮的責任歸屬，將會很難釐清，是另一種隱憂。

關鍵字：

自備飲料杯, 環保杯, 星巴克, 連鎖咖啡, 路易莎

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