fb ig video ETtoday search mobile

難怪瘦不了！「5個壞習慣」讓基礎代謝率狂降　睡眠不足太NG

>

▲▼ 「5個壞習慣」讓基礎代謝率狂降 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、pexels

有些人明明吃得不多，但卻瘦不下來，甚至還發胖，很大可能就是因為基礎代謝率太低。基礎代謝率除了受到年紀、體重等因素影響，還有些日常生活中的習慣也會影響基礎代謝，像是以下5個壞習慣就會使得基礎代謝率下降，不僅減肥效果不好，還讓你吃一點就發胖！

▲▼ 「5個壞習慣」讓基礎代謝率狂降 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃飲食不規律

很多人可能因為工作、生活習慣，每天用餐時間非常不固定，或是根據心情隨意安排吃飯時間，不在固定的時間吃飯，容易讓代謝變得紊亂，內分泌失調，進而使得人體代謝降低。

＃過度節食

節食是影響基礎代謝最嚴重的因素之一，為了減肥經常過度節食，會讓身體處於熱量攝取不足的狀態，身體為了維持「存活」，會自動調節代謝率，讓代謝率下降減少不必要的熱量消耗，應對節食造成的熱量損失，以維持身體機能運作。

▲▼ 「5個壞習慣」讓基礎代謝率狂降 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃蛋白質攝取不足

蛋白質也是提高肌肉量的關鍵之一，在運動期間補充優質蛋白質，能幫助提高肌肉率，避免肌肉流失，且蛋白質主要是由氨基酸組成，人體消化蛋白質時會比消化脂肪跟糖需要更多的時間、燃燒更多熱量，且能給人更強的飽腹感。如果蛋白質攝取不足，會容易感到飢餓，代謝變得緩慢，基礎代謝率也會隨之降低。

所以別為了減肥、怕胖就不敢吃肉吃蛋，反而更應該要多吃瘦肉、奶蛋、豆製品，補充優質蛋白質，提高肌肉量、增加飽腹感，並提高基礎代謝率。

＃運動量不足

肌肉的熱量耗能是脂肪的9倍，而在身體上的「佔地面積」又比脂肪小，一個人的肌肉含量越多，身體消耗脂肪的速度越快，熱量耗能就越多，基礎代謝率也就越高。而運動是增加肌肉量必須關鍵之一，運動量不足的人，肌肉少，基礎代謝自然就會相對較低。

▲▼ 「5個壞習慣」讓基礎代謝率狂降 。（圖／翻攝unsplash,pexels）

＃睡眠不足

睡眠不足影響層面很廣，首先睡眠不足會使身體感到疲乏，因而缺乏能量維持人體日常運行活動，其中就包括燃燒脂肪；第二，睡眠不足會消耗肌肉，肌肉量下降就會使得基礎代謝率下降；第三，會影響胰島素敏感性，使得血糖不穩定；第四，睡眠不足也會影響飢餓素分泌紊亂，使得飲食質量變差，讓人變得更容易渴望高脂肪、高熱量食物，一不小心就會攝取過多熱量，轉化成脂肪囤積在腹部。

►營養師教「有效減肥」5招飲食關鍵！小心「偽蔬菜」別吃太多

關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 減重, 代謝, 基礎代謝, 基礎代謝率, 壞習慣, NG行為

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

最愛胡思亂想星座Top 3 ！　第一名內心敏感，深夜就散發負能量

最愛胡思亂想星座Top 3 ！　第一名內心敏感，深夜就散發負能量

周子瑜素顏出遊罕露胸前陰影　清涼洋裝造型網呼：衣服穿起來！

周子瑜素顏出遊罕露胸前陰影　清涼洋裝造型網呼：衣服穿起來！

第一眼看到是鴨還是兔？超準心測探究你的內在性格

第一眼看到是鴨還是兔？超準心測探究你的內在性格

4.2萬坪「SOGO CITY」進駐大巨蛋　結合體育、影城、購物2024年開幕 超級準！第一眼看到大蒜還是小鳥？秒測你「真實性格」 星巴克自備飲料杯直接省10元　路易莎推「環保杯優惠」8.5折起 早晨忙碌使用剛好！超便利「潔膚水盤點」，洗臉步驟都省了 Seiko動力儲存顯示錶不到2萬入手　奶油色面盤大秀復古風 「認識越久越可愛」星座Top 3 ！　第一名有隱藏魅力，超值得深交 金智媛「女人味造型」美翻一雪前恥！薛仁雅、文佳煐同台比美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面