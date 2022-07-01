Seiko動力儲存顯示錶不到2萬入手　奶油色面盤大秀復古風

▲Seiko Presage錶款融入日本傳統文化元素而深受錶迷歡迎。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko Presage系列機械錶因結合日本美學設計，且價格相宜，深受錶迷喜愛，今年延續去年的60年代復古風格，推出Style 60’s系列奶油色面盤的SSA447J1腕錶，更令人驚喜的是加入動力儲存顯示，細看面盤右側一支黑指針搭配弧形數字正代表動力多寡，定價不到2萬元即能入手。

▲Seiko Presage Style 60’s系列奶油色面盤的SSA447J1，具動力儲存顯示，19,500元。（圖／Seiko提供）





▲Seiko Presage Style 60’s系列展現復古風格，SRPG03J1腕錶17,000元。

Style 60’s系列造型發想自Seiko 1960年代發行的Crown Chronograph，配備立體劍形指針、鋁製旋轉錶圈、箱形錶鏡，重現經典復古風格，陸續推出三針日期、開芯24小時顯示腕錶以及不同顏色面盤款式，新增動力儲存顯示的奶油色面盤腕錶。

▲月白色面盤的Seiko Presage Sharp Edged Series SPB305J1腕錶，34,000元。

Sharp Edged系列則以日本象徵平安健康、於織物常見麻葉圖案裝飾面盤，Seiko為多指針錶款加入日本傳統顏色月白色、黑鳶色款，開芯錶則以白練色、藍墨色亮相，與文化精髓緊密相扣，而限量900只的GMT限量錶，更從浮世繪藝術家在盛夏富士山圖像常用的藍色取材，運用在陶瓷錶圈上，是內外兼具的實用錶款。

▲全球限量900只的Seiko Presage Sharp Edged Series GMT限量錶SPB303J1，48,000元。

CITIZEN入門機械錶也吹復古風，品牌於1965年推出世界首款採用礦物水晶鏡面的日本製機械錶Crystal Seven，將呼應錶名的獨特七邊形星期窗置於12時間刻度下方，今年重新復刻此被暱稱為C7的錶款，再現當年的星期窗設計與箱型玻璃鏡面，但錶徑從原版的36毫米加大至40毫米，面盤則有當紅的綠色與藍色兩款選擇。

▲CITIZEN C7復刻機械錶NH8391-51X，10,800元。（圖／CITIZEN提供）

