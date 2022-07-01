fb ig video ETtoday search mobile

Seiko動力儲存顯示錶不到2萬入手　奶油色面盤大秀復古風

>

▲Seiko Presage錶款融入日本傳統文化元素而深受錶迷歡迎。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko Presage系列機械錶因結合日本美學設計，且價格相宜，深受錶迷喜愛，今年延續去年的60年代復古風格，推出Style 60’s系列奶油色面盤的SSA447J1腕錶，更令人驚喜的是加入動力儲存顯示，細看面盤右側一支黑指針搭配弧形數字正代表動力多寡，定價不到2萬元即能入手。

▲▼Seiko,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage Style 60’s系列奶油色面盤的SSA447J1，具動力儲存顯示，19,500元。（圖／Seiko提供）

▲▼Seiko,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲Seiko Presage Style 60’s系列展現復古風格，SRPG03J1腕錶17,000元。

Style 60’s系列造型發想自Seiko 1960年代發行的Crown Chronograph，配備立體劍形指針、鋁製旋轉錶圈、箱形錶鏡，重現經典復古風格，陸續推出三針日期、開芯24小時顯示腕錶以及不同顏色面盤款式，新增動力儲存顯示的奶油色面盤腕錶。

▲▼Seiko,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲月白色面盤的Seiko Presage Sharp Edged Series SPB305J1腕錶，34,000元。

Sharp Edged系列則以日本象徵平安健康、於織物常見麻葉圖案裝飾面盤，Seiko為多指針錶款加入日本傳統顏色月白色、黑鳶色款，開芯錶則以白練色、藍墨色亮相，與文化精髓緊密相扣，而限量900只的GMT限量錶，更從浮世繪藝術家在盛夏富士山圖像常用的藍色取材，運用在陶瓷錶圈上，是內外兼具的實用錶款。

▲▼Seiko,CITIZEN 。（圖／公關照）

 

▲全球限量900只的Seiko Presage Sharp Edged Series GMT限量錶SPB303J1，48,000元。

CITIZEN入門機械錶也吹復古風，品牌於1965年推出世界首款採用礦物水晶鏡面的日本製機械錶Crystal Seven，將呼應錶名的獨特七邊形星期窗置於12時間刻度下方，今年重新復刻此被暱稱為C7的錶款，再現當年的星期窗設計與箱型玻璃鏡面，但錶徑從原版的36毫米加大至40毫米，面盤則有當紅的綠色與藍色兩款選擇。

▲▼Seiko,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲CITIZEN C7復刻機械錶NH8391-51X，10,800元。（圖／CITIZEN提供）
 

關鍵字：

Seiko, CITIZEN

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

最愛胡思亂想星座Top 3 ！　第一名內心敏感，深夜就散發負能量

最愛胡思亂想星座Top 3 ！　第一名內心敏感，深夜就散發負能量

第一眼看到是鴨還是兔？超準心測探究你的內在性格

第一眼看到是鴨還是兔？超準心測探究你的內在性格

超級準！第一眼看到大蒜還是小鳥？秒測你「真實性格」

超級準！第一眼看到大蒜還是小鳥？秒測你「真實性格」

早晨忙碌使用剛好！超便利「潔膚水盤點」，洗臉步驟都省了 「認識越久越可愛」星座Top 3 ！　第一名有隱藏魅力，超值得深交 Seiko動力儲存顯示錶不到2萬入手　奶油色面盤大秀復古風 4.2萬坪「SOGO CITY」進駐大巨蛋　結合體育、影城、購物2024年開幕 看似朋友多其實「最難深交」星座Top 3 ！　第一名走心才肯卸下偽裝 包容度高、最心軟的3大星座！Top 1對誰都好，甚至會失去自我原則 這樣挑風扇節電又夠涼！3大關鍵：扇葉、馬達、品牌都是重點

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面