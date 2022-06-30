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4.2萬坪「SOGO CITY」進駐大巨蛋　結合體育、影城、購物2024年開幕

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▲台北小巨蛋,SOGO。（圖／記者蔡惠如攝）

▲SOGO接下台北大巨蛋購物區域，開幕後將成台北市中心最大購物商場。（圖／記者蔡惠如攝）

蔡惠如／台北報導

已經10年未展店的SOGO百貨，今對外宣布已簽署台北大巨蛋商場的租約，將進駐大巨蛋共4.2萬坪的賣場，商場將結合多功能體育館、影城與旅館，成為連結東區商圈與信義商圈的購物中心，預計2024年第四季正式對外開幕。

SOGO表示，其位於大巨蛋的「遠東SOGO CITY」商場區域，包括商場棟地下2樓至地上8樓、影城棟1樓至6樓、巨蛋體育館外圍一樓商場、地下一樓體育館入口商場及地下二樓捷運連通道等區域，共計約42,000坪，其規劃將不同於過去傳統的百貨公司模式，會結合大巨蛋體育文化園區內廣場、休閒設施與林蔭，增加更多的互動，及不同以往的消費體驗。

SOGO目前在台北有忠孝、敦化、復興與天母共4間百貨，由於敦化館於2021年房東易主由皇翔建設取得，現行租約簽到2025年，據悉在約滿後，改建成豪宅的機會高，不太可能進行續約，SOGO屆時會少掉一間台北市內黃金地段的分店，本次與遠雄簽約進駐小巨蛋，一部分也是要維持在東區商圈的聲量與信義計畫區的連結。

東區商圈近期最新話題便是預計在SOGO復興館旁、新光三越首進東區商圈的Diamond Towers即將在12月開幕，目前招商已達8、9成，開幕後也會為東區灌注新的購物客層與風格，SOGO CITY在2024年開幕後，將會是市中心內最大的購物中心，而三井在南港的全客層lalaport購物中心，預計會在2023年正式對外開張，其樓板營業面積高達5萬坪，屆時將成為全台北市全區最大的購物賣場。

關鍵字：

Sogo, 大巨蛋

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