fb ig video ETtoday search mobile

周子瑜素顏出遊罕露胸前陰影　清涼洋裝造型網呼：衣服穿起來！

>

記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE中的台灣成員周子瑜近日於IG上發布一組出遊的照片，見她近乎素顏的模樣，看起來更加清純了，這天周子瑜穿著黃色的細肩帶洋裝，十分休閒愜意，並罕見露出胸前陰影，展現小女人性感的一面，清涼的造型讓粉絲們在欣賞之餘，也忍不住關心她：「子瑜！衣服穿起來！」

▲周子瑜（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜曬出出遊美照。（圖／翻攝自IG@thinkaboutzu）

周子瑜於六月中時甫迎來23歲生日，並在不久後曝光全新的髮色造型，久違的漂染金髮色，頗受網友們好評，大讚她宛如「真人版洋娃娃」。極淺的金髮色基本上在素顏時不容易駕馭，不過周子瑜這次出遊正是頂著素顏，還能隱約看見微微黑眼圈，但是擁有「世一美」顏值的子瑜根本不用擔心，依然非常美。

▲周子瑜（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜（圖／翻攝自IG）

▲周子瑜穿著清涼洋裝小露胸前陰影。（圖／翻攝自IG@thinkaboutzu）

貼文中周子瑜貼心寫下：「一定要帶傘」看來這次出遊也遇到雨天攪局，不過她看起來十分放鬆開心，身上的細肩帶洋裝很有度假的氣息，也是難得比較清涼的造型，讓她微微露出胸前陰影，營造小性感，搭配乾淨的素顏簡直純欲滿點，讓粉絲們招架不住，直呼：「子瑜！衣服穿起來！」、「穿多一點不要感冒啊」、「子瑜是仙女吧」、「老婆妳好美」、「瑜寶太辣啦」、「素顏沒在怕的瑜。」

關鍵字：

周子瑜, TWICE

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

最愛胡思亂想星座Top 3 ！　第一名內心敏感，深夜就散發負能量

最愛胡思亂想星座Top 3 ！　第一名內心敏感，深夜就散發負能量

第一眼看到是鴨還是兔？超準心測探究你的內在性格

第一眼看到是鴨還是兔？超準心測探究你的內在性格

超級準！第一眼看到大蒜還是小鳥？秒測你「真實性格」

超級準！第一眼看到大蒜還是小鳥？秒測你「真實性格」

4.2萬坪「SOGO CITY」進駐大巨蛋　結合體育、影城、購物2024年開幕 早晨忙碌使用剛好！超便利「潔膚水盤點」，洗臉步驟都省了 星巴克自備飲料杯直接省10元　路易莎推「環保杯優惠」8.5折起 Seiko動力儲存顯示錶不到2萬入手　奶油色面盤大秀復古風 「認識越久越可愛」星座Top 3 ！　第一名有隱藏魅力，超值得深交 包容度高、最心軟的3大星座！Top 1對誰都好，甚至會失去自我原則 看似朋友多其實「最難深交」星座Top 3 ！　第一名走心才肯卸下偽裝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面