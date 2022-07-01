周子瑜素顏出遊罕露胸前陰影　清涼洋裝造型網呼：衣服穿起來！

記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE中的台灣成員周子瑜近日於IG上發布一組出遊的照片，見她近乎素顏的模樣，看起來更加清純了，這天周子瑜穿著黃色的細肩帶洋裝，十分休閒愜意，並罕見露出胸前陰影，展現小女人性感的一面，清涼的造型讓粉絲們在欣賞之餘，也忍不住關心她：「子瑜！衣服穿起來！」

▲周子瑜曬出出遊美照。（圖／翻攝自IG@thinkaboutzu）



周子瑜於六月中時甫迎來23歲生日，並在不久後曝光全新的髮色造型，久違的漂染金髮色，頗受網友們好評，大讚她宛如「真人版洋娃娃」。極淺的金髮色基本上在素顏時不容易駕馭，不過周子瑜這次出遊正是頂著素顏，還能隱約看見微微黑眼圈，但是擁有「世一美」顏值的子瑜根本不用擔心，依然非常美。

▲周子瑜穿著清涼洋裝小露胸前陰影。（圖／翻攝自IG@thinkaboutzu）



貼文中周子瑜貼心寫下：「一定要帶傘」看來這次出遊也遇到雨天攪局，不過她看起來十分放鬆開心，身上的細肩帶洋裝很有度假的氣息，也是難得比較清涼的造型，讓她微微露出胸前陰影，營造小性感，搭配乾淨的素顏簡直純欲滿點，讓粉絲們招架不住，直呼：「子瑜！衣服穿起來！」、「穿多一點不要感冒啊」、「子瑜是仙女吧」、「老婆妳好美」、「瑜寶太辣啦」、「素顏沒在怕的瑜。」