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粉紅控荷包要破了！　寶格麗Logo長短夾「粉」美又實用

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▲▼ BVLGARI,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲模特兒背寶格麗Serpenti Cabochon杜鵑石英色小牛皮迷你肩背包（下），28,700元。

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）今起在LINE官方帳號上推出為期一個月的期間限定網路精品店，精選從配件系列至珠寶、腕錶的粉紅色作品，讓網路新客感受品牌的年輕活力，特別是布滿品牌名稱的Logo Infinitum紅玉髓橘珊瑚色小牛皮短夾、粉色小牛皮長夾為LINE限定店獨賣款，漂亮又實用的設計誘小資女出手。

▲▼ BVLGARI,HUBLOT 。（圖／公關照）▲▼ BVLGARI,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲寶格麗Serpenti Cabochon杜鵑石英色圓形肩背包（左）22,800元，寶格麗LINE獨家銷售的Logo Infinitum水晶玫瑰色小牛皮長夾21,900元。

粉紅魅力延伸至迷你包款，寶格麗招牌的Serpenti系列本季主打杜鵑石英色，運用在Cabochon小牛皮迷你肩背包與圓形肩背包，小巧可愛。而LINE限定精品店也迎來大中華區限定款，包括面盤為甜美粉紅色的BVLGARI BVLGARI精鋼錶，以及為七夕情人節創作的Divas’ Dream粉紅剛玉圍繞扇形珍珠母貝的項鍊，款款都是為整體造型增添俏麗感的作品。

▲▼ BVLGARI,HUBLOT 。（圖／公關照）▲▼ BVLGARI,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲寶格麗Divas’ Dream七夕情人節限定版項鍊（左）134,600元，BVLGARI BVLGARI大中華區限定粉色面盤精鋼腕錶114,000元。

懂得女性求新求變的心，瑞士名錶HUBLOT（宇舶）備有白色與黑色面盤的Big Bang One Click精鋼鑽錶，不僅可搭配亮麗的粉紅錶帶，也可透過專利「One -Click」單鍵快拆錶帶裝置，輕鬆更換多款顏色的亮面或霧面皮革，抑或鱷魚皮壓紋錶帶，輕鬆轉換時尚風格，且因錶帶內襯橡膠，即使夏天佩戴依然清爽舒適。

▲▼ BVLGARI,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang One Click精鋼鑽錶，單只488,000元。

▲▼ BVLGARI,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang One Click精鋼鑽錶備有豐富錶帶可供替換。

關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, HUBLOT, 宇舶

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