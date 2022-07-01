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選一隻「小怪獸」測你的心防有多重？　日網友直呼精準

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編輯／JJ

面對家人或朋友，你是習慣坦誠相待、將所有的自己全盤托出的人嗎？其實每個人多少都有個心防在，因為心裡害怕受傷害而自動啟動的安全防衛機制，甚至連自己都不會察覺，最近日網上有一項「小怪獸」心理測驗，便是從6隻不同模樣的小怪獸中選出一隻，來測出你的「心防等級」。

Ｑ：從以下6隻小怪獸，選出最喜歡的一隻？

▲怪獸心測。（圖／翻攝自curazy）

【解析】

【解析】

【解析】

1號怪獸：

你的心防程度像「保安等級」，在不熟悉的人面前你總是很謹慎，向保安一樣會把陌生的人事物杜絕在外，所以想要真正跟你混熟沒那麼容易，因為你很少放鬆警惕，但只要過了一個檻，就會讓人發現你悶騷的內在。

2號怪獸：

你的心防程度像「廁所門等級」，基本上對待他人你不太會築起心防，喜歡將真實的自己展現出來，只留最低限度的隱私，雖然你同樣也會有想要保護的東西，只是就像廁所門一樣，偶爾會忘記鎖，讓人能直直走入。

3號怪獸：

你的心防程度像「雙層門鎖」，你可能也很意外原來自己的心防蠻重的，屬於循序漸進的類型，別人可以將你的心防一層層的卸下，但是期間你都不斷的在觀察，並會選擇在任何程度停住或是繼續深入。

4號怪獸：

你的心防程度像「安全警報器」，不論是有意無意，對於別人的冒犯你有時會採取激烈反擊，而不是選擇沈默，若是有人執意想突破你的心防，你反而會更警惕，甚至是會向對方訓斥。

5號怪獸：

你的心防程度像「盾牌」，盾牌是很好用的防禦工具沒錯，不過它也很傳統且易壞，在他人的攻勢來襲時，你在保護自己的方面並不是很在行，僅是笨拙的阻擋，雖然很有警戒心，但還是常常不小心掏出太多真心。

6號怪獸：

你的心防程度像「監視器」，周圍不管發生什麼事，你都可以像監視器一樣全覽大局，正因為謹慎，所以你總能事先察覺一些事，不過這也讓接近你變得困難。

關鍵字：

心理測驗, 怪獸, 心防

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