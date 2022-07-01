早晨忙碌使用剛好！超便利「潔膚水盤點」，洗臉步驟都省了

▲潔顏水是洗臉的新選擇。（圖／翻攝IG/ahc_official、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 ／台北報導

洗臉不一定要用洗面乳，潔膚水也是個好選擇，不僅能使毛孔清潔、代謝老廢角質外，還能輕鬆舒適地清潔臉上沒有卸除乾淨的殘留彩妝，清爽調理、溫和保濕，讓後續的保養品更容易被吸收。

▲DARPHIN 全效舒緩淨膚水，200ml，1,500元。

含全效舒緩系列核心高濃度舒緩配方，給予肌膚最純淨溫和的呵護，連眼周最嬌嫩的肌膚皆可使用，在忙碌的早晨，以具有多效合一的潔膚水代替洗臉步驟，不僅更省時方便，也不會過度清潔肌膚，同時保持水潤清爽。

▲黛珂 淨妍角質晶透露，150ml，1,100元。

用擦的就能清除臉上髒污與老廢角質，不含果酸成分，以雙氣墊科技輕鬆去除造成肌膚粗糙、暗沈的老廢角質，以及毛孔中的污垢，協助去除日常洗臉無法洗去的髒污，甚至是髒空氣中的粉塵，都能輕鬆去除。

▲LANEIGE 維他命C淨膚煥顏精露，150ml，1,530元。

富含3重維他命C複合配方、超級莓果精萃與牛磺酸，更擁有0.01%PHA去角質成分，有效清除老廢角質，使肌膚平滑細緻，拋光煥顏、告別粗糙暗沉。

▲RMK 雙效潔膚露，245ml，1,320元。

一款能溫和且迅速卸除肌膚妝感與髒污的雙效潔膚露，具有卸妝機能的同時，宛若潤膚水般滋潤肌膚還原出水嫩的膚質，適合早晨忙碌時使用。

▲Dior 極淨舒緩卸妝液，200ml，1,700元。

注入法國白睡蓮精萃、矢車菊水、玻尿酸以及極致溫和的植物萃取皂素，接觸肌膚瞬間，卸妝微粒同時包覆親水性髒污與油性殘留物，輕拭就能卸淨肌膚彩妝、防曬殘留與髒污微粒。