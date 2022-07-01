盧廣仲自曝Polo衫控，衣櫃超過20件！金曲獎帶「幸運物」拚歌王

▲盧廣仲自曝從高中開始熱愛Polo衫，衣櫃有超過20件。

記者張毓容／綜合報導 圖／記者林敬旻攝、品牌提供

說到Ralph Lauren就一定會想到經典Polo衫，而今年適逢Polo衫誕生50週年，Ralph Lauren除了推出全新精裝藏書，舉辦50週年記者會更邀來最年輕三金得主歌手盧廣仲一同共襄盛舉。盧廣仲不僅自曝自己是Polo衫控，衣櫥裡有超過20件Polo衫，本週六將要角逐本屆金曲獎「歌王」寶座的他，更會在包裡帶一件Polo衫當作幸運物！

美國時尚品牌Ralph Lauren，爲歡慶Polo衫誕生50週年，今年隆重推出全新精裝藏書《Ralph Lauren’s Polo Shirt》，詳細紀錄Polo衫千變萬化的樣貌，反映半世紀以來所發揮的影響力，受到包含皇室成員、影視名人、運動員、音樂人等青睞。而本身就是Polo衫愛好者的盧廣仲，就身穿搶眼的雙色條紋Polo衫加上招牌短褲現身50週年活動現場，分享他自己的「My Polo Shirt Story」。

他透露自己從高中擁有了人生第一件Polo衫後，就一直是忠實粉絲，自己的Polo衫多到數不清，但每一件對他來說都很有意義，像是大學時在學校、表演舞台兩邊跑時，身上都是穿著Polo衫，甚至當時的專輯宣傳照也都是穿著Polo衫拍攝，讓他直到現在都捨不得丟，還留在衣櫥裡。

訪問時被問到喜歡什麼風格的穿搭，他表示喜歡的風格就是要輕鬆，「最好是可以穿出去表演，也可以穿上床睡覺的衣服」，可說是跟Polo衫特色不謀而合。他更相中身上穿的黃藍條紋Polo衫，最想打包帶回家，更笑說「可以穿著它上台表演，然後回家穿著它睡覺，讚！」

他也透露，過年時買了Polo衫送給阿公、爸爸和外甥女，更拍下了三代同堂的Polo衫家族合照，他表示「我覺得Polo衫就是很經典的款式，老人、小朋友都可以穿出風格，很適合大家穿。」

而即將在本週六登場的金曲獎，他不僅入圍包含最佳作曲人獎等4項大獎，將要角逐「歌王」寶座，還要上台表演，他透露其實表演讓他更緊張，「會不會得獎是評審的決定，但表演有沒有唱好，觀眾會另一種檢視的角度去看」，還因此沒有食慾，導致胃食道逆流，導致聲音有點沙啞。

他也透露金曲獎當天要帶著Polo衫當「幸運物」，放在背包裡，不管有沒有得獎，典禮一結束就會馬上換裝去慶功，他笑說「完成一張好聽、自己喜歡的專輯，我覺得是一個滿值得慶祝的事。」