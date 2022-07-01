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頭油是因為梳子髒！專業梳具品牌教你「正確清潔5步驟」

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▲▼專業梳具品牌教你「正確清潔5步驟」 。（圖／品牌提供）

▲7/1起，tek梳具提供永續保固服務。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 ／台北報導

為何夏日頭皮、髮絲洗得再徹底，頭皮、頭髮上總有難纏的油垢？其實那是因為你的梳子髒！很多人會很在意髮絲與頭皮的清潔護理，但每天使用的梳具也應該定期保養與清潔，義大利手工精品梳具tek教你清理5重點，別讓梳具成為影響頭皮、髮質健康的幫兇。

#選用材質良好的梳具，延長使用壽命

天然材質的梳具只要保養得宜，不但能保持原木最美的樣貌，還能延長使用壽命。除了徒手將梳具表面的髮絲挑起外，建議使用專業的髮梳專用清潔刷，以尖端的刷子深入梳齒的縫隙，刮除細毛、髮絲等髒汙。

#搭配弱酸性洗髮精刷洗

酸性溶液擁有良好溫和地去油汙效果，因此透過適量弱酸性的洗髮精並加入少量的水分，可讓洗髮精產生細緻的泡沫，再均勻塗抹於梳具表面並輕搓梳版與梳柄，可讓泡沫吸附油脂與髒汙。

#以流動的水清除表面泡沫

讓泡沫完全吸附梳具上的髒污與油漬後，以流動的水去除殘留的泡沫，避免浸泡而造成木頭變質。

#放置通風處，並且梳齒朝下陰乾

為了防止洗髮精的殘留，並讓梳具維持乾燥，完成沖洗後可以輕輕甩乾或使用乾布吸取表面多餘的水分，並將梳齒朝下擺放使水分透過氣孔中流出，才能避免梳具因潮濕而產生黴菌或變質，反而對頭皮造成更大傷害。

#注意梳齒個別狀況，必要時替換或移除

梳子是由一根根梳齒組合而成，每一根梳齒都扮演著重要角色，定期檢查梳齒狀態，若有斷裂、潮濕情況就應該適時替換。

▲▼專業梳具品牌教你「正確清潔5步驟」 。（圖／品牌提供）

▲tek 原木按摩梳，1,980元。

▲▼專業梳具品牌教你「正確清潔5步驟」 。（圖／品牌提供）

▲AVEDA 木質髮梳，950元

▲▼專業梳具品牌教你「正確清潔5步驟」 。（圖／品牌提供）

▲JANEKE 純櫸木迷你橢圓按摩板梳，1,000元。

關鍵字：

梳具, 清潔

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