髮型師曝「沙龍洗髮6大秘訣」！掉髮變少還能長時間維持清爽

▲洗髮吹髮時的小細節都會影響洗後清爽度和髮型持久度。（圖／翻攝pexels、IG@emisuzuki_official）

記者張毓容／綜合報導

不少人喜歡去沙龍髮廊洗頭髮，除了洗的時候很舒服放鬆，吹好的髮型可以維持一段時間，髮絲也更柔順光澤，更棒的是，頭皮出油變慢，洗完頭的清爽蓬鬆感維持更久，就算買了沙龍的洗護髮產品回家自己洗，洗完狀態也差很多，到底其中藏了什麼秘密？就有髮型師分享，沙龍洗髮的6大關鍵秘訣，快把這6招學起來，以後在家也能擁有清爽柔順的秀髮。

1.梳開糾結並帶走髒污



許多沙龍在洗髮前都會先用寬版梳梳開髮絲糾結處，按摩頭皮、促進血液循環的同時，也能先初步先帶走頭髮和頭皮表面的髒污、灰塵，還能幫助減少洗髮時因髮絲糾結而扯落髮絲。

2.依頭皮狀況挑選合適洗髮精



頭皮是臉部肌膚的延伸，所以跟臉部一樣會有易出油、乾燥或敏感等不同膚質和狀況，大多數人在家都是一罐洗髮精用完才會換下一罐，但專業美髮沙龍通常都會準備包含護色、保濕滋潤、深層清潔或修護舒緩等4、5種不同功能的洗護髮品，依照每個人的頭皮狀況、髮質需求來挑選最合適的髮品使用。

3.洗兩次並搭配按摩



應該不少人都有留意到，沙龍洗髮時都會洗兩次，第一次洗時主要是要清洗髒污、油脂、造型品，第二次則是更著重在深入清潔頭皮，且洗的時候會運用指腹按摩，幫助促進頭皮血液循環，也能更好地清潔頭皮毛孔裡的油脂和髒污，清爽

4.毛巾包覆髮絲吸掉多餘水分



洗完頭後，如何去除頭髮上多餘的水分也是一大關鍵！很多人在家都會用毛巾大肆搓擦頭髮，但其實許多髮型師都強調不要搓揉髮絲，而是用毛巾包覆住髮絲，用輕拍的方式讓毛巾吸走頭髮上大部分水分，差不多到半乾程度再吹頭髮，可縮短吹髮時間，也減少頭髮受到的熱傷害。

▲吹頭髮時的方向也很重要。（圖／翻攝unsplash）



5.頭髮要由上往下吹



很多人自己在家吹頭髮都是隨便亂吹，覺得頭髮有吹乾就好，但如果有觀察過髮型師吹頭髮的人就會發現，在沙龍吹髮時，髮型師們都會將吹風機拿高，由上往下吹，一邊吹還會一邊順開髮絲，且吹到半乾時還會用手指或者梳子在吹的同時邊塑型，這樣吹好的頭髮不僅滑順又有光澤，吹好的髮型也能維持更久。

6.確保足夠的乾燥時間

通常在沙龍洗完頭或弄完造型，距離晚上睡覺前都會有好幾個小時的時間，但許多人在家都是睡前才去洗澡洗頭，就算洗完後有用吹風機吹乾頭髮，但最靠近頭皮的髮根處很容易還殘留一些水氣，這樣情況下睡覺，很容易滋生細菌，不僅會產生惱人的頭氣頭油味，頭髮也會更容易出油，而且還會壓壞髮型。建議最好可把洗頭時間提前到睡前3、4個小時之前，讓頭皮髮絲有更足夠的乾燥時間。

