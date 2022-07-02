一秒變巨星！夏季必備太陽眼鏡特殺702元　特殊材質阻擋紫外線、看得更清晰

文／C編

夏季烈日當頭，想要避免紫外線傷害雙眼，太陽眼鏡是出門必不可少的單品，不僅可以做到紫外線的遮擋，還可以創造出時髦造型，當然一定要擁有！「Her森森」推出「Lavender偏光太陽眼鏡」系列，市價799元、特價702元，快趁優惠下殺入手。

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▲Lavender偏光太陽眼鏡系列，市價799元、特價702元，點我購買。



這次推出的Lavender偏光太陽眼鏡，在鏡片上是採用偏光鏡片打造，由9層薄膜合製而成的鏡片，能將一班有色玻璃片或是塑膠片所無法克服的反射與折射光，在通過此鏡片時過濾，形成同方向的光線進入眼睛，讓視覺更加舒適清晰。

因為特殊的偏光鏡片，所以在不會有戴上墨鏡就看不清楚的困擾，特別適合開車、雪地、登山、釣魚或是其他水上活動，都可以使用，可以避免折射光與眩光的效果，讓視線更為清晰，行車、運動更加安全。

另外在材質上，選用TAC鏡片材質，抗溫穩定性更好、擁有絕佳的防霧性、貼合度高、硬度比較強，使用起來不容易變形、扭曲，所以在使用上絕對是優質保證，並且還贈送太陽眼鏡袋，可以直接當作擦拭布來使用，一舉兩得。

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「Her森森」推出「Lavender偏光太陽眼鏡」系列，市價799元、特價702元，在材質上經過特殊選用，設計上也是相當時髦的款式，戴起來增添時髦感，可以打造出細緻、完美的時尚造型，當然一定要入手。