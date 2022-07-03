房間斷捨離有技巧！衣物「直立」收納更效率　按種類排放整齊又乾淨

文／C編

想要做到完美的居家收納，好的收納箱跟完善的規劃非常重要，以下就盤點收納必備的三大技巧，可以透過更好、更專業的方式，把雜亂的物品透過系統化的規則，排放整齊，這樣可以避免家庭髒亂，也可以善用空間，打造更加舒適的居家環境。

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Tip 1：直立式收納

物品（例如衣服）以「直立」方式收納，取代「堆疊」，以往常用的堆疊效果，很容易讓東西沉在下方，東西沒辦法一眼看見，當然別說使用了，所以「直立式收納」不僅能更加容易取用，也使物品一目了然、不容易復亂。

Tip 2：依種類分類

依照物品的功能和用途分類，將家裡的每一個櫃子當成大賣場的每一個走道，以文具為例，寫的、黏貼的、剪的，依序放在抽屜中不同的小格子裡，衣服則是使用收納櫃整齊排放，讓物品集中在一起，找的時候也比較方便。

Tip 3：同外型集中

整理冰箱或抽屜的時候，將相似外型的物品（例如寶特瓶、玻璃瓶）放在一起，或是裝在同樣的補充瓶裡，也是避免「視覺噪音」的方法，這樣看上去不僅找的東西更加清晰，也會看起來比較井然有序。

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