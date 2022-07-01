抗壓性最強大的4個星座　透徹分析網友驚呼「太準了」！

記者李薇／綜合報導 圖／pexels

現代人生活忙碌，工作壓力大，要擁有很強的抗壓性，才可以在這樣的環境下生存，其中有4個星座擁有極強的抗壓性，甚至有些人不把壓力當作阻力，而是動力，超強的抗壓技巧，當然能從眾多人中脫穎而出。

＃水瓶座

水瓶座天生具有高度理性跟容忍力，面臨各式各樣壓力的他們可以把這些力量轉化為生活的體驗，不會自怨自艾，反而會從中找尋到對生活的感悟，體會出不一樣的人生，加上富有研究精神、豁達的個性，對於壓力有著很強的分析力，懂得通過磨練，才能開出更好的花朵。

＃天蠍座

天蠍座是屬於聰明的星座，對於壓力他們更是享受在其中，喜歡忙碌又充實的生活，面對生活上的各種壓力，更是會激發出他們的潛能，認為逃避是懦弱的展現，擁有堅忍不拔跟永不言敗的精神，是他們面對壓力時，最大的優點。

＃射手座

熱愛自由、生命力旺盛的射手座，在面對壓力的時候，反而覺得是一種前進的動力，只要在面對這樣的狀況時，他們通常會先分解什麼壓力是可以暫時忽略、哪些是必須立刻進行，然後就馬上去行動，因為有著很強的行動力，所以通常面對壓力也是可以很好的排解，加上樂觀的天性，當然抗壓性高。

＃摩羯座

摩羯座擁有敏銳的思維、堅定毅力跟超出一般人的耐心，因此在面對壓力上，他們擁有極大的優勢，加上個性是理性、擁有明確奮鬥目標的星座，雖然在下定決心需要很長的時間，一但下定決心，就會義無反顧的去執行，所以在面對壓力的時候也很有耐心，全力以赴地把問題圓滿解決。