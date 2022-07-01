大摩典藏珍稀年份2002／2005台上市　艾柏迪傑出桶陳限量288瓶開賣

▲尚格酒業在台推出大摩典藏珍稀年份2002／2005，各擁風韻。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

大摩每年推出的「典藏珍稀系列」今年推出限量酒款Vintage 2002、Vintage 2005，其2002曾被神級釀酒師理查．派特森形容為「傾瀉多重感官的萬花筒」，全球限量6000瓶，台灣獨家手工打造附有Riedel威士忌對杯的精緻黑木盒，讓藏家躍躍欲試，而艾柏迪近期也推出傑出桶陳28年Oloroso雪莉桶熟成，台灣僅配額288瓶限量開賣。

大摩典藏珍稀年份系列Vintage 2002一開始在美國白橡木波本桶中熟成，轉移到存放稀有陳年雪莉酒的酒桶中，帶有佛手柑、血橙和蜜餞水果的香氣，古老的英式果醬、無花果和薑餅的風味，充滿了核桃碎、杏仁糖和哥倫比亞咖啡的餘味，酒精濃度45.6%，全球限量6,000瓶，首發售價15,000元，搭配台灣獨家手工打造、附有Riedel威士忌對杯的精緻黑木盒，襯出非凡年代2002年標記。





另一款Vintage 2005則在美國白橡木波本桶中熟成，並挑選來自西班牙橡木桶廠Paez的陳年Amoroso雪莉酒桶增強風味，整體帶有塞維利亞柳橙、杏仁糖和甘草的香氣，口感展現出蜜餞柑橘皮、馬達加斯加香草籽和杏仁蛋糕的優雅風味，尾韻則是生薑、雪莉酒漬葡萄乾和甜丁香的味道。酒精濃度43.8%，全球限量12,000瓶，首發售價6,500元，搭配精緻黑色木盒。

艾柏迪近期也推出最新「傑出桶陳系列」的28年Oloroso雪莉桶熟成，該酒款採用了三種不同的桶型，桶號#1先是在波本桶裡熟成25年後，再放入Oloroso雪莉桶中熟成3年；而桶號#26及#28則先在波本桶中熟成24年，後進入Oloroso二次雪莉桶中熟成4年，知名調酒師Stephanie MacLeod再用三桶調和而成，帶來清柔圓潤的肉桂香與絲滑溫暖的香料氣息，經典金黃蜂蜜味道閃爍味蕾中，黑巧克力包裹的土耳其軟糖留下豐富的尾韻。





「傑出桶陳」艾柏迪28年單一麥芽蘇格蘭威士忌Oloroso雪莉桶過桶熟成，全球發行906瓶，台灣配額288瓶，售價18,000元。

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