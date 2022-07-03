文／職場人

台灣梅雨季一直以來都是令人畏懼的時刻，不僅出門麻煩許多，家裡還會堆積一些總是晾不乾的衣物，久而久之屋內也會被濕氣充滿。但除濕機一台動輒七八千甚至上萬元，對於租屋族或是小家庭來說，體積有點太大，在使用上也不是那麼方便，今天編輯就要來推薦適合小空間、每款5000元有找的小型除濕機，大家可以先筆記！

小型除濕機推薦

1.Whirlpool惠而浦

身為家電品牌領導者之一的Whirlpool惠而浦有推出適合小坪數（10坪以下）的小型除濕機，分別為圖片左邊的「6L」＆右邊的「10L」，價格差2000元，日除濕能力相差4.5L，如果預算符合的話，編輯比較推薦10L款，不僅外型更加簡約美型，還有預約開關機的功能及節能標章。（6L其實房間、套房就很夠用），建議售價：NT$4,600元／6,624元

2.Roommi

第二款要推薦的是號稱最美輕量除濕機的「Roommi 2L除濕機」，主推2L超大容量水箱、日除濕能力750ml、水箱拉出就斷電、水滿自動停止，非常適合放在7坪以下的房間、套房、衣帽間、浴室或玄關，機身重量只有3公斤想除哪就除哪，輕鬆提著走，潮濕、霉菌不回首！（亂下Slogan），建議售價：NT$2,780元

3.Panasonic 國際牌

Panasonic 國際牌的空調產品一直是大家選購的首選之一，而他們家的6公升除濕機「F-Y12ES」更是經濟又實惠，它的日除濕能力有6L，主打擁有業界最安心的24項安全裝置（自動斷電＋防燃材質），外出除濕也不用擔心，放在房間、宿舍都很適合。（或是可以參考近期熱銷的二合一清淨除濕機喔），建議售價：NT$13,890元／4,740～5,950元

4.THOMSON

THOMSON也是常常登上各大排行榜的家電品牌，而這款「多功能環保除濕機」主打超低耗能、3段智能控制、7色氣氛燈、最長48小時定時功能，以價位來說CP值非常高。它的日除濕能力為800ml、水箱容量2L，以體積來說相當厲害，論功能及外型都表現得很棒，建議售價：NT$2,490～4,990元。

5.KINYO

這款KINYO推出的「迷你美型除濕機」重量僅1.3公斤，適用於3～5坪小空間，職場人們可以洗完澡後放置廁所，或是放在櫥櫃、床邊桌及宿舍，日除濕能力為280ml，水箱容量為900ml，特別的是它還可以自由選擇單彩恆亮和關閉燈光，且機身使用時相當安靜，放在床邊也不會太打擾，建議售價：NT$1,480元。

以上5款是網友激推的「小型除濕機」，日除濕能力大約是280ml～6L，職場人們可以依照自己的需求選購適合的產品，不管是想放在宿舍、房間、更衣室都很方便，如果職場人們有其他推薦小型除濕機，也歡迎留言給編輯喔！

Source：各品牌官網



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