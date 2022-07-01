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賽琳娜CEO裝扮氣勢驚艷！視線下移「透視蕾絲」包臀超惹火

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記者王則絲／外電報導

西洋小天后賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）30日出席個人美妝品牌Rare Beauty於美國加州舉行的新品發表會，這天她身穿一襲黑色墊肩西裝洋裝亮相，很有企業家的氣勢，不過視線往下移，只見賽琳娜的服裝下半身以透視蕾絲布料拼接，延伸並包裹臀部，透出若隱若現的肌膚，惹火高級感爆棚。

▲Selena Gomez。（圖／翻攝自IG）

▲賽琳娜戈梅茲出席個人美妝品牌活動造型。（圖／翻攝自IG@alexandermcqueen）

賽琳娜近期事業繁忙頻頻露面，不僅持續製作拍攝偵探喜劇《破案三人行》（Only Murders in the Building）、推動與母親共同創立的心理健康平台Wondermind，以及活躍經營個人美妝品牌Rare Beauty。

這回賽琳娜以Rare Beauty創辦人之姿出席品牌活動，她選以一套Alexander McQueen的黑色西裝洋裝，來襯托當天的企業家身份，端莊俐落的墊肩西裝包覆上半身，她也特別將頭髮中分燙直，塑造女強人CEO的形象，不過視線向下移，賽琳娜依然展現了女人味的一面，服裝下半部一側以透視蕾絲拼接而成，並延伸至背部大面積，透出膚色的內襯，宛如透出真實肌膚的視覺效果，讓性感指數飆升，粉絲們大讚：「Selena最近太漂亮了」、「成熟打扮也好美。」

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關鍵字：

賽琳娜戈梅茲, 賽琳娜, Selena Gomez

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