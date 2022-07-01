歐陽娜娜、宋祖兒撞款甜辣洋裝　她「氛圍感」太強更勝一籌

記者王則絲／台北報導

女星歐陽娜娜這幾年來積極在對岸發展，獲得亮眼的成績，才剛過完22歲生日的她，近來風格越趨強調女人味。近日歐陽娜娜Po出一組夜遊海灘的美照，身穿飄逸的鵝黃色抹胸洋裝擺拍，被發現與大陸女星宋祖兒，穿到了同系列印花的洋裝，兩人集甜美與可愛於一身，都獲得高度評價，不過許多網友認為這回歐陽娜娜的「氛圍感」更勝一籌。

▲歐陽娜娜夜晚海邊擺拍。（圖／翻攝自微博）

歐陽娜娜這天夜晚來到海邊遊玩，一向是女孩們時尚icon的她，這次穿著的是仙女製造機品牌Self-Portrait的鵝黃色植物印花洋裝，胸線馬甲與大露背的造型托出姣好身材，皺褶設計隨風飄逸特別唯美，即便沒穿鞋子依然顯得比例好，甜美造型又帶著性感氣息，獲得粉絲們盛讚。

▲宋祖兒直播造型。（圖／翻攝自微博）

童星出身的宋祖兒，擁有一張精緻的臉孔，日前直播造型中也穿上了同系列印花的洋裝，不過她身上的洋裝則是方領宮廷風格的短裙款式，與歐陽娜娜的洋裝有不同之處，更多了分俏皮可愛的感受。對於兩人這次穿著同系列印花的造型，網友們都給予好評：「短款可愛、長款有氣質」、「辣妹歐陽娜娜」、「海邊美女多來點」、「祖兒太精緻了」不過也有人認為歐陽娜娜這次小勝一籌：「更喜歡娜娜的拍照氛圍」、「海邊原相機圖更自然好美。」

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