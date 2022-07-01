星巴克超美自動傘滿額免費送　台隆高顏質循環扇現省600

▲星巴克推出少見的滿額送， 以實用的涼夏商品誘客提高客單。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

美型涼夏，即便大汗淋漓也要維持美美的，星巴克除了買一送一的優惠吸睛，近期也推出少見的「滿額贈」活動，星迷們只要消費滿額，即可免費獲贈一把，美麗又療癒的點點設計，不但可晴雨兩用，還能隔絕炙熱太陽光；台隆手創館近期也推出一系列涼夏小物，其中高顏質的日本循環扇，還推出省600元的優惠特價。

星巴克近期推出「艷陽高照 初夏活力自動傘滿額贈活動」，7／1起至店內消費單筆滿2,000元，即可獲得初夏活力自動傘1把，或是單筆消費滿350元，也可用300元加購。其自動傘為星巴克特別開發，運用點點的圖案搭配活力的黃色、或柔和的藍紫色，在季節交替的時節陪伴使用者面對多變天氣。

▲星巴克自動傘有內裡，可隔絕紫外線。

夏季居家降溫的好幫手循環扇，不但能幫助室內空間降溫更快，也能更加省電，台隆手創館開賣「NICONICO12吋美型DC摺疊遙控循環扇」，可支援八段風速調整，採用DC直流馬達安靜省電，不但設計間單大方，還可折疊，在不用的時候更方便收納，原價3,280元，現特價2,680元，此外也販售採用涼感纖維製成、具有舒爽涼感達到降溫效果的涼感纖維清涼床罩，也推出原價890元，現販售749元的特價。

▲NICONICO 12吋美型DC摺疊遙控循環扇。

▲涼感纖維清涼床罩。