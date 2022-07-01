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夏日必備8款「涼感保養」！歐舒丹沐浴膠、果香衛生棉一用秒降溫

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▲▼ 涼感保養小物盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲涼感保養能幫助減緩夏季肌膚悶熱不適。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導　

夏季氣溫不斷飆高，悶熱到讓人受不了，是不是連保養都提不起勁？不少品牌都有推出自帶降溫效果的涼感保養小物，從保濕噴霧、泥膜到洗髮精都有，甚至連衛生棉都推出帶有清新香氛的涼感款，快來幫肌膚、頭皮降溫消暑，讓夏日保養變得涼爽又療癒。

▲▼ 涼感保養小物盤點。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 盛夏果漾馬鞭草去角質沐浴膠，50ml，NT$980。

每年夏日限定推出的歐舒丹馬鞭草香氛，今年推出3款限量系列，包含「薄荷馬鞭草」和「盛夏果漾馬鞭草」、「綠遊馬鞭草」。其中「盛夏果漾馬鞭草去角質沐浴膠」輕透凝膠狀質地源自天然植物潔淨因子，結合細緻天然胡桃殼去角質顆粒，沐浴同時能溫和去角質，還能放置冰箱冷藏後使用，清涼效果更加乘。

▲▼ 涼感保養小物盤點。（圖／品牌提供）

▲▼ 涼感保養小物盤點。（圖／品牌提供）

▲靠得住推出2款夏季限定款「冰菓棉」。

Kotex靠得住今年夏天以「冰菓室」概念，以深受女孩喜愛的2種熱帶果漾香氛：清新柑橘風味的葡萄柚香氛及充滿熱情清甜味道的百香果香氛，搭配獨家「三分微涼配方」，推出「葡萄柚冰茶」與「百香果特調」2款夏季限定款「冰菓棉」，以融合酸甜清香與微涼體感的特製棉片，一掃夏季生理期悶熱不適。

「百香果特調」推出23cm日用及28cm量多型；「葡萄柚冰茶」則有17.5cm護墊、23cm日用及28cm量多型等5款。

▲▼ 涼感保養小物盤點。（圖／品牌提供）

▲▼ 涼感保養小物盤點。（圖／品牌提供）

▲愛康新款限定「蘋果繽沙」涼感果香棉。

以涼感衛生棉聞名的愛康，7月也推出夏季限定新款「蘋果繽沙」涼感果香棉，以天然精油打造出蘋果香甜風味，搭配薄荷基底帶出舒適涼感，清新舒爽的香氣，炎熱夏日裡使用幫助趕走悶、熱、黏的不適感。

「蘋果繽沙」涼感果香棉共推出15.5cm護墊型、23cm日用型、28cm夜用型及33cm加長型。

▲▼ 涼感保養小物盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲怡麗絲爾 彈潤瞬效超微噴霧(沁涼限定)，80ml，NT$800。

一推出就大熱賣的彈潤瞬效超微噴霧，今年夏天限定推出「沁涼限定版」，額外添加獨家薄荷複合物，有效舒緩肌膚並賦予持續性的沁涼感，搭配美容液＋美容油雙層配方和膠原蛋白複合成分，為肌膚降溫同時更肌膚注入保濕抗老滋養成分。

▲▼ 涼感保養小物盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲DEW 薄荷鼠尾草香氛皂泥膜，90g，NT$1,050。

一推出就好評熱賣的DEW薰衣草香氛皂泥膜，今年夏季推出2款全新限定香氛「薄荷鼠尾草」和「玫瑰天竺葵」，其中薄荷鼠尾草香氛皂泥膜添加帶來清涼感的歐薄荷、綠薄荷和放鬆感的快樂鼠尾草等天然精油，可溫和淨化老廢角質，使肌膚重現光滑，同時柔潤肌膚。

▲▼ 涼感保養小物盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲Daleaf 鞏固髮根 沁涼薄荷洗髮精，250g，NT$963。

韓國高人氣純素頭皮保養品牌「Daleaf達莉芙」登台，首波推出正適合夏季的「鞏固髮根沁涼薄荷系列」，100%天然薄荷油青蘋萃取物，能冷卻鎮靜悶熱頭皮，更添加去角質水楊酸、菸鹼醯胺、維生素原B5等保養成份，滋潤頭皮髮絲，同護理角質。

▲▼ 涼感保養小物盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲RMK 煥膚美肌露(沁涼凝露型)，150ml，NT$1,400。

涼感的凝膠質地，能清新舒緩調理肌膚，塗抹瞬間會化為水感液狀，迅速滲透肌膚，添加西洋梨發酵菁華、鼠尾草菁華和魚腥草菁華、金銀花菁華等等的保濕成份，舒緩肌膚兼具保濕效果，同時帶有香辛調與粉嫩的淡雅香氛。

▲▼ 涼感保養小物盤點。（圖／品牌提供、翻攝ＩＧ）

▲舒潔 舒涼冰巾，18抽，NT$129。

舒潔以獨創舒涼配方推出全新「舒涼冰巾」，可降低體感3℃並持續散發沁涼舒爽感受，添加金盞花吉蘆薈萃取，舒緩肌膚悶熱，搭配天然紙漿布，柔軟親膚，還帶有清新花香調，解決汗濕黏膩的悶熱危機。

關鍵字：

保養, 護膚, 涼感, 降溫, 清爽, 夏日, 夏季, 必備, 清潔, 洗髮, 洗髮精, 衛生棉, 護墊, 保養小物

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