車銀優「厚實肩膀」洩性感魅力　宋江穿背心肌肉炸裂超養眼！

記者王則絲／台北報導

韓星車銀優為男團ASTRO的門面擔當，以「臉蛋天才」的稱號走紅，擁有姣好外貌的他自然也是時尚圈的常客，近日他登上雜誌，於畫報中大秀厚實肩膀與手臂肌肉，一甩以往的薄片少年形象；另一當紅演員宋江近日也接拍雜誌大片，數套背心造型讓肌肉線條炸裂，兩位鮮肉男星性感的演繹，讓粉絲們大飽眼福了一番。

車銀優出道以來人氣只有更漲、從沒消退，近日韓媒更報導他即將進軍好萊塢，有電影界人士透露，車銀優即將出演電影《K-POP：Lost in America》，描述預備在紐約出道的K-POP男團因失誤跑到德克薩斯洲，必須在沒錢、沒時間也沒有電話的狀況下，嘗試各種辦法趕到紐約的故事，且據傳女星「肥艾美」瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson）也將參演。

近日車銀優登上《W》雜誌封面，替高級珠寶品牌CHAUMET拍攝一系列畫報，他時而穿著鼻挺西裝、時而換上坦克背心，收起平時奶狗般的可愛笑容，認真的眼神多了股迷人氣魄，帥氣造型不只有隱約能看到胸肌，更讓他厚實的肩膀與手臂線條出來見人，一甩從前薄片美男的印象，現在的倒三角身材很有男人味，令粉絲們看了臉紅心跳。

當紅演員宋江，也憑藉著溫暖無害的高顏值，與如雕刻般的壯碩身材獲得超高人氣，一直以來也有著「肩膀流氓」之稱。近日宋江登上《Noblesse》雜誌，拍攝的是一組戶外旅遊風的畫報，在背心的造型下露出他健壯的二頭肌與三頭肌線條，他還把短袖T恤捲到肩膀上，展露他無處安放的手臂，同時顯得肩膀更為寬闊，胸膛也看起來超好躺。最近有兩位男神的養眼畫報可以欣賞，讓粉絲們大飽眼福。

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