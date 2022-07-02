LIFE・經典／巨大的玻璃溫室　成為大地上的皇冠跟寶石

▲Silk Route Garden的美麗溫室。（圖／翻攝Heatherwick Studio官網／Hufton+Crow and Raquel Diniz）

記者蔡惠如／綜合報導

近期英國東南方寧靜的西薩塞克郡迎來一個新話題，它是一個相當特殊的溫室建築，特殊的造型讓它在大片草地上相當顯眼，宛如一顆巨大的寶石，然而在展開後，變成一頂巨大的華麗皇冠，成為視覺上難以忽視的焦點。

由英國國民信託（National Trust）所擁有的Woolbeding莊園，擁有美輪美奐的莊園建築與大片花園，近期莊園內開闢新的戶外空間「絲綢之路花園Silk Route Garden」，由於英國國民信託是該地最大的保育組織與慈善團體之一，其花園需要融入歷史與文化的元素，在絲綢之路花園的設計中，需呈現古代的思路對當今英國花園的影響。

其規劃以「12步的旅程」來呈現公元前2世紀亞洲和歐洲之間的古老貿易路線，而在花園的邊緣，便是一個非凡的溫室建築，其作品請來Heatherwick Studio來打造，而他的設計也是有歷史緣由的，在維多利亞時期，會以玻璃容器種植植物，將其元素放大成花園的巨大溫室，由透明的強化玻璃搭配鋼材架構，成為外觀兼具古意與現代的吸睛建築。





10片巨大的三角形頂蓋有如花朵的萼片，採取液壓裝置進行開啟，需要4分鐘才能全開，讓內部的亞熱帶植物在天氣宜人時可以通風，並在嚴寒時刻提供保護，然而真正迷人的就是它所代表的涵意與外觀有巧妙的對照，它看起來就像絲綢之路上的寶石與皇冠。溫室則有越南龍牙標本，與傘樹、木蘭和香蕉，以及嫩蕨類植物，像是另一個世界一般，如同絲路給人的印象。