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雙層奶油泡芙、療癒系秋天慕斯美翻！　百貨新「高顏值甜點」報到

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記者蔡惠如／綜合報導

無論是哪個季節，甜點都是最簡單的小確幸，近期配合夏天到來，也有亮眼的顏值甜點新登場，遠百信義A13 YOKU MOKU快閃櫃引進雙層奶油泡芙，層次口感跟視覺一樣豐富，新北市著名甜點百貨首櫃進駐京站，手工巧克力跟法式甜點光看就想立即開吃。

▲百貨甜點新櫃。（圖／各業者提供）

來自日本東京的餅乾甜點品牌YOKU MOKU，近期引進來台十週年代表作「南青山生乳捲」，與夏季推出限定口味的「蜂蜜檸檬餅乾棒」，從今年7月起到年底，將展開北中百貨巡迴快閃店，以全新TO-GO CAFÉ型態貼近消費者，主打的全新商品，就是「YOKU MOKU雙層奶油泡芙」，共有原味、草莓兩種口味，原味包裹香草卡士達醬，搭配酥脆外皮，還能感受香草尾韻；充滿粉紅泡泡的草莓則混合濃郁卡士達醬與草莓汁、草莓糖漿，酸中帶甜，外觀也超可愛！單顆售價80元，特價2顆150元。

▲百貨甜點新櫃。（圖／各業者提供）

而新北療癒系手工甜點 CY.WPatisseries，也從7月起獨家進駐京站B3食樂大道，強調使用天然食材，百貨店獨家開賣手製巧克力，以可可脂含量30%以上巧克力為原料，透過手工方式「調溫」製成，搭配果乾、堅果，讓巧克力的風味增加口感顏值也很可以！單片售價310元起。另款「秋天」則以伯爵慕斯搭配新鮮青蘋果果餡，中間夾入手指蛋糕、牛奶巧克力脆餅，外層淋上焦糖彷彿在法國吃甜，售價170元。 

▲百貨甜點新櫃。（圖／各業者提供）

▲百貨甜點新櫃。（圖／各業者提供）

同場加映：Häagen-Dazs水果風味
針對夏天，Häagen-Dazs推出以西瓜草莓為元素的「西瓜美莓」；還有用抹茶畫龍點睛的「西瓜草莓抹茶」搭配濃郁抹茶冰淇淋，一吃上癮；選用櫻桃黑莓冰淇淋佐以覆盆子雪酪，酸酸甜甜的滋味的「櫻桃黑莓戀曲」，層次的視覺感讓人超想打卡，售價325元。此外，還有外型跟口味都討喜的「西瓜草莓脆皮雪糕」，在冰淇淋外包覆著由白巧克力融合草莓粒製成的脆皮，口感層次更豐富，售價115元。

▲百貨甜點新櫃。（圖／各業者提供）

▲百貨甜點新櫃。（圖／各業者提供）

關鍵字：

甜點, 百貨新櫃, Ａ13, 遠百信義, 京站

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