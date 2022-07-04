楊冪穿睡衣扮「小丑女」丟偶包！上節目靠一款「迷你小Ｑ包」打天下

記者王則絲／台北報導

大陸女星楊冪近來參與錄製實境節目《花兒與少年》第四季，節目中她的出場造型頻頻成為觀眾們的討論話題，最新集數中也不例外，楊冪在數套休閒的裝扮中依然保持高超衣品，更在睡衣派對上不計形象的扮成「小丑女」，而這幾套造型中可以發現，楊冪身上都背著一款超Ｑ的迷你包打天下，成為粉絲們的另類焦點之一。

▲楊冪於節目上的穿搭造型成為粉絲們的話題。（圖／翻攝自微博）



由於節目主題是露營生活，一開始楊冪的穿著打扮曾被網友們批評太過刻意，不過越往後發展楊冪也確實呈現了越多真實樣貌，最新這幾套節目造型便著實相當休閒，甚至是連偶包都丟了，可愛耍寶。

▲楊冪身上的嫩綠色迷你小包為CELINE的迷你版凱旋門包。（圖／翻攝自微博）



楊冪在做粗活時一身風衣與雨鞋，配上兩支小辮子，模樣很純樸可愛，另一套造型裡穿著長版的條紋上衣，再踩著同雙CHANEL雨靴，完成招牌的下身失蹤穿搭；最後楊冪在睡衣派對換上整身的睡衣套裝，還綁起浮誇的雙馬尾，假裝是「小丑女」現身耍寶，把粉絲們都萌翻了。

▲楊冪在節目中不計形象耍寶，扮成「小丑女」現身。（圖／翻攝自微博）



一連數套造型下來會發現，楊冪身上始終都是同款「迷你小Ｑ包」，為CELINE經典TRIOMPHE手袋的縮小版，迷你版的TRIOMPHE雖然尺寸縮小了，但是凱旋門LOGO依然搶眼，適合春夏的嫩綠色讓整體視覺增添清涼感，看楊冪的示範就知道有多百搭，隨意搭配都超時髦。

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