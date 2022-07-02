清爽不黏膩！夏季「輕油保養」盤點，給肌膚剛好的潤澤力

▲輕油好推展又親膚，夏季使用也不怕黏膩。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

炎熱夏季最討厭肌膚出油，但卻不能沒有輕油保養，抹在唇上的潤色唇油、泡澡的舒緩精油，就連頭皮使用紓壓精油，都讓人備感療癒，盤點夏季必備輕油單品，一起來了解。

▲髮朵 葆林活化精油，20ml，1,080元。

100%植萃成分，貼心變更滾珠包裝，塗抹同時按摩頭皮，達到真正放鬆舒壓的狀態。能幫助去除頭皮老廢角質來深層潔淨，同時平衡油脂分泌，使毛孔舒暢，舒緩緊繃感。

▲L'OCCITANE 杏仁美膚油，100ml，2,080元。

蘊含51%以上的甜杏仁油，富含植萃角鯊烯及維他命E等活性成分，結合亞麻籽油、沙棘油等多重天然潤澤因子，富含天然脂肪酸Omega-6及Omega-3，高效抗氧、保護肌膚，有效保濕滋養、柔潤修護肌膚，對抗乾燥與鬆弛現象。

▲CLARINS 彈潤植萃美唇油，7ml，950元。

添加全新有機甜薔薇油，與克蘭詩經典好油榛果油、荷荷芭油，打造最佳黃金比例配方，一舉提供更天然、更保濕、更輕盈的潤唇新方案，全系列推出8色可供選擇。

▲ AROMATHERAPY ASSOCIATES 精油沐浴禮盒，2,000元。

一次擁有品牌最受歡迎的精油沐浴露，50ml的貼心容量，尤其適合居家芳療或旅行攜帶。

▲LÜK BEAUTIFOOD 天然亮澤身體油，30ml，1,580元。

以天然植物油為基底，為皮膚提供深層滋養潤澤，同時使用可可脂、甜杏仁油和維生素 C 進行調理和修護皮膚乾燥、粗糙，更添加極細緻雲母金粉，為肌膚營造出微妙光澤。



