fb ig video ETtoday search mobile

清爽不黏膩！夏季「輕油保養」盤點，給肌膚剛好的潤澤力

>

▲▼輕油保養。（圖／品牌提供）

▲輕油好推展又親膚，夏季使用也不怕黏膩。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

炎熱夏季最討厭肌膚出油，但卻不能沒有輕油保養，抹在唇上的潤色唇油、泡澡的舒緩精油，就連頭皮使用紓壓精油，都讓人備感療癒，盤點夏季必備輕油單品，一起來了解。

▲▼輕油保養。（圖／品牌提供）

▲髮朵 葆林活化精油，20ml，1,080元。

100%植萃成分，貼心變更滾珠包裝，塗抹同時按摩頭皮，達到真正放鬆舒壓的狀態。能幫助去除頭皮老廢角質來深層潔淨，同時平衡油脂分泌，使毛孔舒暢，舒緩緊繃感。

▲▼輕油保養。（圖／品牌提供）

▲L'OCCITANE 杏仁美膚油，100ml，2,080元。

蘊含51%以上的甜杏仁油，富含植萃角鯊烯及維他命E等活性成分，結合亞麻籽油、沙棘油等多重天然潤澤因子，富含天然脂肪酸Omega-6及Omega-3，高效抗氧、保護肌膚，有效保濕滋養、柔潤修護肌膚，對抗乾燥與鬆弛現象。

▲▼輕油保養。（圖／品牌提供）

▲CLARINS 彈潤植萃美唇油，7ml，950元。

添加全新有機甜薔薇油，與克蘭詩經典好油榛果油、荷荷芭油，打造最佳黃金比例配方，一舉提供更天然、更保濕、更輕盈的潤唇新方案，全系列推出8色可供選擇。

▲▼輕油保養。（圖／品牌提供）

▲ AROMATHERAPY ASSOCIATES 精油沐浴禮盒，2,000元。

一次擁有品牌最受歡迎的精油沐浴露，50ml的貼心容量，尤其適合居家芳療或旅行攜帶。

▲▼輕油保養。（圖／品牌提供）

LÜK BEAUTIFOOD 天然亮澤身體油，30ml，1,580元。

以天然植物油為基底，為皮膚提供深層滋養潤澤，同時使用可可脂、甜杏仁油和維生素 C 進行調理和修護皮膚乾燥、粗糙，更添加極細緻雲母金粉，為肌膚營造出微妙光澤。


 

關鍵字：

輕油, 油保養, 夏季

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

抗壓性最強大的4個星座　透徹分析網友驚呼「太準了」！

抗壓性最強大的4個星座　透徹分析網友驚呼「太準了」！

周子瑜素顏出遊罕露胸前陰影　清涼洋裝造型網呼：衣服穿起來！

周子瑜素顏出遊罕露胸前陰影　清涼洋裝造型網呼：衣服穿起來！

第一眼看到是鴨還是兔？超準心測探究你的內在性格

第一眼看到是鴨還是兔？超準心測探究你的內在性格

選一隻「小怪獸」測你的心防有多重？　日網友直呼精準 車銀優「厚實肩膀」洩性感魅力　宋江穿背心肌肉炸裂超養眼！ 最愛胡思亂想星座Top 3 ！　第一名內心敏感，深夜就散發負能量 4.2萬坪「SOGO CITY」進駐大巨蛋　結合體育、影城、購物2024年開幕 超級準！第一眼看到大蒜還是小鳥？秒測你「真實性格」 男生也想聽情話！12星座男想聽你說的6句話　獅子座只想當最好的 難怪瘦不了！「5個壞習慣」讓基礎代謝率狂降　睡眠不足太NG

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面