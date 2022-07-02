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營養師曝「超商冰品熱量排行榜」，「這款冰」的含糖量竟超高

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▲▼營養師曝「超商冰品熱量排行榜」 。（圖／unsplash）

吃冰前建議參考熱量與含糖量。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

正式邁入夏季，天氣悶熱到想到冰櫃前來支冰，你都會選哪一款呢？擔心身材走樣，購買前建議看一下熱量和含糖量，營養師高敏敏表示，吃冰雖能瞬間消暑，但吃下的熱量可能體脂肪開始堆積，附上超商冰品熱量含糖圖鑑，讓你聰明吃又能保持好身形。

營養師高敏敏指出，吃冰能夠降溫消暑，但身體在降溫過程中，吃下的熱量會讓體脂肪開始堆積，除了注意冰品的熱量以外，含糖量也必須注意。

▲▼營養師曝超商冰品排行榜。（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

▲15款超商熱門冰品熱量/含糖量圖鑑。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

高敏敏分享，每日精製糖攝取量不超過整天總熱量的10%，最好降到5%最好，換句話說就是要控制在半糖，才在保險範圍值之內。市售冰品以雙倍巧克力甜筒熱量最高，一支約257大卡，含糖量15.1克，口味越清淡像是益生菌冰棒的熱量最低，一支約73大卡，含糖量有17.4克竟高於甜筒。

而看似清爽的棒棒冰，雖然熱量僅108大卡，但含糖量卻意外的高，一支棒棒冰竟超過5顆方糖的含糖量，相當於喝了一杯半糖飲料，因此她建議大家可以在家自製天然水果冰，可以把新鮮水果和優酪乳一起放在製冰盒裡，健康衛生又不怕胖，裡面既含有水果纖維，同時又有乳製品的鈣質，還能幫助瞬間消暑，真是一舉三得。
 

關鍵字：

超商冰品, 超商, 熱量, 含糖量, 排行榜

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