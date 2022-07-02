金曲紅毯／Haezee胸間幾何開洞辣露南半球！腳踩凱莉愛鞋有隱藏小心機

記者李薇／台北報導

第33屆金曲獎在2日展開，現場紅毯上面星光熠熠，入圍最佳新人獎的Haezee（黄瑋昕）以超火辣的穿搭走上紅毯，不僅胸口有著幾何設計的鏤空，腰間更是有著性感的挖空，展現出完美的姣好身材，辣露南半球，搭配一頭人魚捲髮型，相當美麗。

▲Haezee身穿Monot FALL／WINTER 21的設計超火辣。（圖／攝影中心攝）



Haezee這次身穿的禮服出自品牌Monot FALL／WINTER 21的設計，在紐約創立的Monot由來自黎巴嫩的設計師Eli Mizrahi掌舵，擅長以螺旋形、非線性的線條感，透過大量的露背、不對稱、高開叉、鏤空等多方的元素，表現出優雅又犀利的風格，連國外超模Kendall Jenner、Kate Moss都曾經穿過。

不只是禮服出自厲害的單品，Haezee腳踩的黑色一字帶高跟鞋，更是內有玄機，出自她最喜歡的美劇《慾望城市》凱莉的愛鞋Manolo Blahnik。此品牌最經典、也廣為人知的設計，就是鑽飾鑲嵌在高跟鞋上面，不僅是凱莉的愛鞋，全智賢也在韓劇中穿過。

▲Haezee腳踩凱莉的愛牌Manolo Blahnik。（圖／攝影中心攝）

襯托出整體的穿搭風格，Haezee在右手上戴了JOY COLORI的手環跟戒指，以未來鑽石作為設計的單品，要價200萬，讓穿搭在細節中也展現出閃閃發亮的質感，特別在脖子留空，展現出禮服的繁複設計，相當火辣。