fb ig video ETtoday search mobile

金曲紅毯／Haezee胸間幾何開洞辣露南半球！腳踩凱莉愛鞋有隱藏小心機

>

記者李薇／台北報導

第33屆金曲獎在2日展開，現場紅毯上面星光熠熠，入圍最佳新人獎的Haezee（黄瑋昕）以超火辣的穿搭走上紅毯，不僅胸口有著幾何設計的鏤空，腰間更是有著性感的挖空，展現出完美的姣好身材，辣露南半球，搭配一頭人魚捲髮型，相當美麗。

▲第33屆金曲獎星光大道，Haezee、方淑華(媽媽)。（圖／攝影中心攝）

▲Haezee身穿Monot FALL／WINTER 21的設計超火辣。（圖／攝影中心攝）

Haezee這次身穿的禮服出自品牌Monot FALL／WINTER 21的設計，在紐約創立的Monot由來自黎巴嫩的設計師Eli Mizrahi掌舵，擅長以螺旋形、非線性的線條感，透過大量的露背、不對稱、高開叉、鏤空等多方的元素，表現出優雅又犀利的風格，連國外超模Kendall Jenner、Kate Moss都曾經穿過。

不只是禮服出自厲害的單品，Haezee腳踩的黑色一字帶高跟鞋，更是內有玄機，出自她最喜歡的美劇《慾望城市》凱莉的愛鞋Manolo Blahnik。此品牌最經典、也廣為人知的設計，就是鑽飾鑲嵌在高跟鞋上面，不僅是凱莉的愛鞋，全智賢也在韓劇中穿過。

▲第33屆金曲獎星光大道，Haezee、方淑華(媽媽)。（圖／攝影中心攝）

▲Haezee腳踩凱莉的愛牌Manolo Blahnik。（圖／攝影中心攝）

襯托出整體的穿搭風格，Haezee在右手上戴了JOY COLORI的手環跟戒指，以未來鑽石作為設計的單品，要價200萬，讓穿搭在細節中也展現出閃閃發亮的質感，特別在脖子留空，展現出禮服的繁複設計，相當火辣。

關鍵字：

金曲獎, 金曲33紅毯, 金曲33, 第33屆金曲獎, 2022金曲獎, Haezee, 黄瑋昕, Monot, JOY COLORI, Manolo Blahni

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

金曲紅毯／羅時豐白線西裝巧搭Tiffany珠寶！　黃宣胸前薄紗辣翻

金曲紅毯／羅時豐白線西裝巧搭Tiffany珠寶！　黃宣胸前薄紗辣翻

金曲紅毯／Haezee胸間幾何開洞辣露南半球！腳踩凱莉愛鞋有隱藏小心機

金曲紅毯／Haezee胸間幾何開洞辣露南半球！腳踩凱莉愛鞋有隱藏小心機

抗壓性最強大的4個星座　透徹分析網友驚呼「太準了」！

抗壓性最強大的4個星座　透徹分析網友驚呼「太準了」！

周子瑜素顏出遊罕露胸前陰影　清涼洋裝造型網呼：衣服穿起來！ 第一眼看到是鴨還是兔？超準心測探究你的內在性格 選一隻「小怪獸」測你的心防有多重？　日網友直呼精準 車銀優「厚實肩膀」洩性感魅力　宋江穿背心肌肉炸裂超養眼！ 最愛胡思亂想星座Top 3 ！　第一名內心敏感，深夜就散發負能量 4.2萬坪「SOGO CITY」進駐大巨蛋　結合體育、影城、購物2024年開幕 超級準！第一眼看到大蒜還是小鳥？秒測你「真實性格」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面