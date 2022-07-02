金曲紅毯／Karencici深V開到肚臍！曝超辣造型是「為了黃宣」而穿

記者王則絲／台北報導

第33屆金曲獎頒獎典禮今（2日）晚於高雄巨蛋正式登場，稍早星光大道紅毯上，創作才女歌手Karencici以一身「深V到肚臍」的鮮黃色禮服亮相，一出場便語出驚人，對著主持人黃宣喊話：「今天是為了你穿的YELLOW。」極致的性感化身惹火小惡魔。

▲Karencici以性感的深V露背禮服踏上金曲紅毯。（圖／攝影中心攝）



Karencici以專輯《99% Angel》入圍本屆金曲獎「最佳華語女歌手」與「最佳演唱錄音專輯」兩項大獎，今天盛裝打扮踏上紅毯，她選穿一襲來自BLUMARINE 2022春夏系列的鮮黃色透視雪紡蝴蝶洋裝，胸前深V一路開到肚臍，纖細身材性感至極，並巧妙搭配同色系的Christian Louboutin 2022秋冬的黃色高跟鞋貫徹造型，身上的珠寶行頭亦不容小覷，佩戴Tiffany總價逾673萬元的項鍊、耳環、手環與戒指。

▲ Karencici戴Tiffany總價逾673萬元珠寶。（圖／品牌提供）



當Karencici從紅毯另一端走來，火辣氣息早已穿透全場，讓主持人黃宣直呼她是「小辣椒」，而Karencici則是一上前就對著黃宣說：「今天是為了你穿的YELLOW。」原來身上的黃色禮服與YELLOW黃宣湊巧呼應到，雖然專輯名稱為《99% Angel》，但是今天性感到引人犯罪的造型，讓Karencici化身了「99%惡魔」。