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金曲紅毯／陳芳語胸下薄紗拼了！　孫盛希「連3洞緊身裙」S曲線曝光

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記者鮑璿安／台北報導

第33屆金曲獎今（2日）於高雄巨蛋舉行，紅毯上女星各出奇招，孫盛希以頒獎嘉賓身份步上星光大道，穿著火辣的鏤空禮服，並以緊身剪裁包裹水蛇腰，胸前深Ｖ開到肚臍才停下。此外，陳芳語同樣運用拼接禮服放送好身材，憑藉裸色薄紗開出曼妙曲線。

▲第33屆金曲獎星光大道，孫盛希。（圖／攝影中心攝）

▲第33屆金曲獎星光大道，孫盛希。（圖／攝影中心攝）

▲▼孫盛希珠寶 。（圖／品牌提供）

▲孫盛希選擇澳洲設計師品牌 Auteur橘黃色針織禮服走上紅毯，BVLGARI BVLGARI DIVAS’ DREAM系列鑽石項鍊。（圖／攝影中心攝、品牌提供）

孫盛希過往的金曲戰袍就以火辣著稱，此次則是選擇澳洲設計師品牌 Auteur橘黃色針織禮服走上紅毯，剪裁上更是相當大膽，從胸上挖空一路來到腰間兩側，開出火辣的S曲線，配上要價4百萬的BVLGARI BVLGARI DIVAS’ DREAM系列鑽石項鍊。最後腳踩Rene Caovilla 經典 Cleo Platform 裸色高跟鞋，輕鬆成為今晚少有的破尺度造型，立刻成為焦點。

▲第33屆金曲獎星光大道，陳芳語。（圖／攝影中心攝）

▲第33屆金曲獎星光大道，黃明志、陳芳語、蘇綏雯、熊貓人(李庭富)。（圖／攝影中心攝）

▲陳芳語身穿David Koma黑色禮服。（圖／攝影中心攝）

以《玻璃心》入圍年度歌曲的陳芳語身穿David Koma黑色禮服，拼接薄紗以及亮片設計，為她增添火辣氣息，腳踩Alexander McQueen高跟鞋製造長腿比例，同時佩戴要價85萬元的BVLGARI珠寶，得獎氣勢驚人。

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金曲獎, 金曲33紅毯, 金曲33, 第33屆金曲獎, 2022金曲獎, 陳芳語, 孫盛希

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