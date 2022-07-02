金曲紅毯／持修深綠西裝暗藏「寶貝球配色」　壞特？te紅唇妝超搶眼

▲持修和壞特?te今日都以頒獎嘉賓身份出席金曲獎。（圖／攝影中心，以下同）



記者張毓容／台北報導

第33屆金曲獎頒獎典禮今（2日）晚於高雄巨蛋正式登場，星光大道於稍早由紅毯主持人黃宣Yellow和陳明珠拉開序幕，前兩屆新人獎得主「社長大人」持修和「壞特?te」都以頒獎嘉賓身份踏上紅毯，兩人不約而同選擇深色系穿搭，但都暗藏小心機！持修西裝內暗藏「寶貝球」配色，壞特則以紅唇和亮黃色跟鞋打造吸睛亮點。

▲持修深綠色西裝內搭搶眼襯衫和領帶。



於第31屆金曲獎奪下「新人獎」後大爆紅的張惠妹愛徒「持修」，前兩次金曲紅毯造型都超有梗，這次他雖然沒有攜帶寶可夢閃卡，但服裝卻暗藏寶可夢配色小心機！今晚他身穿法國男裝品牌EgonLab墨綠色修身成套西裝，內搭Dries van Noten鮮黃色襯衫，更搭配橘紅色點綴一抹白的ERL領帶和Christian Louboutin厚底鞋，招牌妹妹頭黑色中長髮的髮尾更挑染成淺黃色，讓深色造型更顯眼、不無聊，還巧妙呼應寶貝球的黑黃、紅白配色，讓人一看難忘。

▲他更配破百萬Boucheron寶詩龍珠寶配件。



此外，他更搭配了破百萬的Boucheron寶詩龍珠寶配件，胸前以Jack de Boucheron系列胸針點綴，搭配Serpent Bohème系列鑲鑽耳夾，讓整體造型更精緻有型。

▲壞特?te以招牌墨鏡＋帽子造型現身。

而去年新人獎得主「壞特?te」同樣以頒獎嘉賓出席，她今晚依舊以招牌墨鏡＋帽子造型踏上紅毯，身穿if&n黑白條紋全長洋裝，搭配日系潮牌CA4LA的黑色帽寬沿帽，搭配鮮豔紅唇妝和若隱若現的亮黃色跟鞋，點亮整體造型。