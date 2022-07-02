金曲紅毯／居家Style？李權哲橘色浴袍尬HUSH薰衣草紫「床單風」好飄逸

記者李薇／台北報導

第33屆金曲獎在2日登場，許多男女星發揮創意展現出個人特色，其中李權哲、HUSH都不約而同的以「居家風格」展現出另類的穿搭時尚，並且都使用很鮮明的色調，像是橘色、粉紫色，帶出很特別的時髦感。

▲李權哲穿搭走「橘色浴袍」風。（圖／攝影中心攝）



入圍金曲華語專輯、專輯製作人以及年度專輯獎的李權哲，身穿一件格紋設計大衣，有點類似毛巾布質感的材質，像極了浴袍，裡面搭配灰棕色西裝以及紅色格紋POLO衫，整身都是鮮豔顏色的穿搭，配上橘色墨鏡，非常亮眼。

▲HUSH也是把這套禮服穿出仙氣。（圖／攝影中心攝）



入圍最佳作曲人獎的HUSH，則是以一身飄逸的薰衣草紫色，為紅毯增添一抹仙氣，羽毛設計的褲子，上半身穿上白色西裝，在左右兩手則是各綁了一個蝴蝶結，搭配長長的「裙襬」，邊走邊飄，頗有床單風格，但仙氣絕對不輸女星。

▲Hush戴PIAGET Sunlight 系列18K白金藍寶石及鑽石墜鍊，650,000元。（圖／品牌提供）



不僅是穿搭很特別，在珠寶的搭配上，也是選擇了伯爵的Sunlight 系列18K白金藍寶石及鑽石墜鍊、Treasures系列18K白金鑽石項鏈，手上則是挑選Possession系列18K白金鑽石戒指、兩款不同的18K玫瑰金鑽石戒指，總價337萬3000元，奢華至極。