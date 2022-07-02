fb ig video ETtoday search mobile

金曲紅毯／居家Style？李權哲橘色浴袍尬HUSH薰衣草紫「床單風」好飄逸

>

記者李薇／台北報導

第33屆金曲獎在2日登場，許多男女星發揮創意展現出個人特色，其中李權哲、HUSH都不約而同的以「居家風格」展現出另類的穿搭時尚，並且都使用很鮮明的色調，像是橘色、粉紫色，帶出很特別的時髦感。

▲第33屆金曲獎星光大道，李權哲。（圖／攝影中心攝）

▲第33屆金曲獎星光大道，李權哲。（圖／攝影中心攝）

▲李權哲穿搭走「橘色浴袍」風。（圖／攝影中心攝）

入圍金曲華語專輯、專輯製作人以及年度專輯獎的李權哲，身穿一件格紋設計大衣，有點類似毛巾布質感的材質，像極了浴袍，裡面搭配灰棕色西裝以及紅色格紋POLO衫，整身都是鮮豔顏色的穿搭，配上橘色墨鏡，非常亮眼。

▲第33屆金曲獎星光大道，HUSH。（圖／攝影中心攝）

▲第33屆金曲獎星光大道，HUSH。（圖／攝影中心攝）

▲HUSH也是把這套禮服穿出仙氣。（圖／攝影中心攝）

入圍最佳作曲人獎的HUSH，則是以一身飄逸的薰衣草紫色，為紅毯增添一抹仙氣，羽毛設計的褲子，上半身穿上白色西裝，在左右兩手則是各綁了一個蝴蝶結，搭配長長的「裙襬」，邊走邊飄，頗有床單風格，但仙氣絕對不輸女星。

▲金曲獎。（圖／品牌提供）

▲Hush戴PIAGET Sunlight 系列18K白金藍寶石及鑽石墜鍊，650,000元。（圖／品牌提供）

不僅是穿搭很特別，在珠寶的搭配上，也是選擇了伯爵的Sunlight 系列18K白金藍寶石及鑽石墜鍊、Treasures系列18K白金鑽石項鏈，手上則是挑選Possession系列18K白金鑽石戒指、兩款不同的18K玫瑰金鑽石戒指，總價337萬3000元，奢華至極。

關鍵字：

金曲獎, 金曲33紅毯, 金曲33, 第33屆金曲獎, 2022金曲獎, 李權哲, HUSH, 伯爵

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

金曲紅毯／羅時豐白線西裝巧搭Tiffany珠寶！　黃宣胸前薄紗辣翻

金曲紅毯／羅時豐白線西裝巧搭Tiffany珠寶！　黃宣胸前薄紗辣翻

金曲紅毯／Haezee胸間幾何開洞辣露南半球！腳踩凱莉愛鞋有隱藏小心機

金曲紅毯／Haezee胸間幾何開洞辣露南半球！腳踩凱莉愛鞋有隱藏小心機

金曲紅毯／Karencici深V開到肚臍！曝超辣造型是「為了黃宣」而穿

金曲紅毯／Karencici深V開到肚臍！曝超辣造型是「為了黃宣」而穿

金曲紅毯／陳芳語胸下薄紗拼了！　孫盛希「連3洞緊身裙」S曲線曝光 金曲紅毯／居家Style？李權哲橘色浴袍尬HUSH薰衣草紫「床單風」好飄逸 抗壓性最強大的4個星座　透徹分析網友驚呼「太準了」！ 周子瑜素顏出遊罕露胸前陰影　清涼洋裝造型網呼：衣服穿起來！ 第一眼看到是鴨還是兔？超準心測探究你的內在性格 選一隻「小怪獸」測你的心防有多重？　日網友直呼精準 最愛胡思亂想星座Top 3 ！　第一名內心敏感，深夜就散發負能量

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面