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金曲紅毯／小S「亮粉紅」輾壓紅毯　全身開洞整個豁出去

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▲▼小S金曲。（圖／攝影中心）

▲小S狀態極佳現身高雄金曲獎。（圖／品牌提供、攝影中心攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

第33屆金曲獎星光熠熠，星光大道最大亮點絕對非小S莫屬，她從頭到腳亮粉紅到底，細看兩側衣服全部剪開，微露性感美胸，讓人不敢直視。除了小S以顏色取勝，艾怡良也一身亮黃襯托膚色，蔡健雅也是一身寶藍女神姿態現身，繽紛色系讓今晚星光大道超有看頭。

▲▼小S金曲。（圖／攝影中心）

▲小S佩戴Boucheron Serpent Boheme系列Solarie耳環，要價1,170,000元。

小S今（7/2）以一襲Valentino 2022秋冬Pink PP系列現身，B一身亮粉紅洋裝，搭配特殊的剪裁，大膽露出肌膚讓人臉紅心跳，搭配同色針織長襪和厚底鞋，展現十足小S無厘頭風格，為了呼應亮粉紅色，輪廓更點綴同色眼影粉，完全不按牌理出牌。

▲▼蔡健雅、艾怡良金曲。（圖／攝影中心）

▲蔡健雅隨興優雅又不失女神氣場。

蔡健雅則選擇Elie Saab寶藍色禮服，女神氣場全開，搭配Boucheron Plume de Paon系列孔雀羽毛戒指和Lierre de Paris系列耳環，珠寶總價值約為170萬。

▲▼蔡健雅、艾怡良金曲。（圖／攝影中心）

▲艾怡良一身亮黃，完美襯托健康膚色。

艾怡良穿著英國品牌Safiyaa亮黃平口禮服走上紅毯，搭配寶格麗SERPENTI系列首飾，總價值4100萬，搭配乾淨盤髮，看起來優雅大方。

關鍵字：

金曲獎, 金曲33紅毯, 金曲33, 第33屆金曲獎, 2022金曲獎, 小S, 蔡健雅, 艾怡良

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