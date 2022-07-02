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金曲紅毯／陳美鳳深V開到腰大秀美胸！超辣好身材，網驚呼「看不出66歲」

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▲▼金曲紅毯／陳美鳳深V開到腰大秀美胸。（圖／攝影中心、品牌提供）

▲美鳳姐今日以深V禮服大秀性感好身材。（圖／攝影中心，以下同）

記者張毓容／台北報導

第33屆金曲獎頒獎典禮今（2日）晚於高雄巨蛋正式登場，星光大道上女星們紅毯戰袍超有看頭，尤其壓軸登場的「美鳳姐」陳美鳳，一襲黑色亮片貼身禮服不僅展現出緊實曲線，胸前超深V剪裁更大秀飽滿美胸，性感好身材辣翻全場，讓人驚呼「看不出來66歲！」

▲▼金曲紅毯／陳美鳳深V開到腰大秀美胸。（圖／攝影中心、品牌提供）

▲她今日選穿林薇高訂禮服品牌LINWEI手工訂製黑色禮服。

今日以頒獎嘉賓出席的美鳳姐，現身時穿著黑色長袍外套包緊緊，踏上紅毯時則驚喜脫掉外罩的黑色長外套，露出內裏真正戰袍－林薇高訂禮服品牌LINWEI手工訂製的深V貼身黑色禮服，閃閃發亮的義大利進口面料奢華精緻，搭配立體剪裁墊肩和胸口深V性感線條設計，大展巨星氣場，時尚個性的同時，又能展現美鳳姐的性感魅力。

▲▼金曲紅毯／陳美鳳深V開到腰大秀美胸。（圖／攝影中心、品牌提供）

▲陳美鳳佩戴Boucheron Pompon系列流蘇耳環2,970,000元。（圖／民視提供、品牌提供）

除了深V亮片禮服搶眼，美鳳姐更配戴總價約861萬元Boucheron珠寶，尤其流蘇耳環與胸前的流蘇項鍊相呼應，讓視線更集中於上身深V剪裁，雙手也戴上鑲鑽戒指和Boucheron Joy de Lumiere系列腕錶，爲整體造型更增添亮點和巨星氣勢。

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金曲獎, 金曲33紅毯, 金曲33, 第33屆金曲獎, 2022金曲獎, 陳美鳳, 美鳳姐

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