金曲紅毯／她擠下小S、陳美鳳奪最美！「5美超激烈」鏤空裝要高級才贏

記者鮑璿安／台北報導

第33屆金曲獎萬眾矚目的星光大道結束，觀眾所好奇的「紅毯5美」，《ET FASHION》此次邀請到設計師品牌JENN LEE主理人擔任評審，結果出爐第一美由入圍最佳新人獎的Haezee（黄瑋昕）奪下，甚至打敗第二美小S，JENN LEE直言：「眼睛無法離開她」。

第一美 Haezee（黄瑋昕）

▲入圍最佳新人獎的Haezee，今晚以Monot秋冬 21的黑色鏤空禮服登場奪下紅毯第一美。（圖／攝影中心攝）

入圍最佳新人獎的Haezee今晚以Monot秋冬 21的黑色鏤空禮服登場，JENN LEE認為她示範了高級的露法：「特別喜歡只有一隻手套的戴法，不落入俗套，尤其是左邊手套搭配左腿裸露是很好的平衡。」因為沒有佩戴手套就會太過於赤裸，搭配上鑽飾手錬，則讓穿著再度升級，很適合出現在大型頒獎典禮中。

第二美 小S





▲小S一襲Valentino 2022秋冬Pink PP系列，很符合古靈精怪的個性。（圖／攝影中心）



小S一襲Valentino 2022秋冬Pink PP系列，粉紅系列饒富實驗色彩，JENN LEE指出，這身很符合她鬼靈精怪的樣子，尤其是眼影和妝容都呼應粉色系非常用心，「她也是露得恰到好處，全身包起來但是透過扭結露出胸下，又不會太over，很高級展現她的個性。」她也稱讚小S永遠是最美的，只是今晚競爭太過於激烈。

第三美 HUSH

▲衣櫃歌手HUSH擠進第三美。（圖／攝影中心攝）

入圍最佳作曲人獎的HUSH，一身薰衣草紫色禮服登場，JENN LEE表示：「我覺得是很明確的穿著，所以放在美麗專區，加上飄逸很長的裙襬，不只有隆重，也符合專輯的主題，是很用心的搭配！」她點出大蝴蝶結太棒了，襯衫設計也不是普通的，連領子也有設計感。JENN LEE強調因為是典禮，有沒有穿出高級感是特別在意的部分，而HUSH不僅整個顏色很輕鬆，一出場就有一股視覺涼意，微微厚底的鞋子搭配有加分，髮型也很別緻跟一般人不一樣。

第四美 陳美鳳

▲陳美鳳成功穿出雍容華貴的感覺。（圖／攝影中心、品牌提供）



陳美鳳以全黑閃片褲裝現身，伴隨邊走邊脫衣引起尖叫聲，JENN LEE形容服裝細節很閃耀，「沒想到釦子打開是大深V，不僅是服裝亮點，以她的年紀，雖然是長輩卻很有女人味，帶出雍容華貴的感覺，選擇的褲裝有幹練的感覺，很值得大家來看。」

第五美 孫盛希

▲孫盛希禮服簡單但演繹起來很剛好。（圖／攝影中心攝）



孫盛希選擇橘黃色針織禮服走上紅毯，JENN LEE認為禮服超簡單，可是很優雅，尤其是這類鏤空很怕一不小心太過分，她稱讚：「孫盛希演繹起來很高級、服帖，穿起來很剛好。」