金曲紅毯／陶晶瑩穿西裝帥到男生緊張了　盧廣仲「胸前開洞」搶回焦點

記者王則絲／台北報導

第33屆金曲獎頒獎典禮今（2日）晚於高雄巨蛋舉行，稍早星光大道紅毯來到尾聲，在眾多女星之間陶晶瑩竟是選擇了一身復古西裝褲裝登場，來與男星們比帥，讓接續現身的盧廣仲、炎亞綸壓力山大，好在盧廣仲用「胸前開洞」搶回焦點，炎亞綸則是一貫的顏值碾壓帥氣現身。

▲陶晶瑩今晚金曲獎紅毯造型。（圖／攝影中心攝）



陶晶瑩今天以頒獎嘉賓身份現身，在造型上並不喧賓奪主，捨棄了女星都愛的大禮服，反而是以一套GUCCI的亞麻格紋的西裝褲裝踏上紅毯，用內搭背心與超高跟鞋穿出逆天比例，今天的俐落髮型也很加分，髮尾的淺色挑染顯得活潑逆齡，整體走的是帥氣路線，與後頭緊接著出場的男星們比帥。

▲盧廣仲今晚紅毯造型。（圖／攝影中心攝）



盧廣仲今晚角逐「最佳華語男歌手獎」盛裝現身，選穿澳洲設計師品牌Dion Lee的綠色西裝，在紅毯上特別突出，整身細節滿滿，內搭的針織衫佈滿鏤空的孔洞，西裝中段截斷並以繩結連接的巧思也很細膩，佩戴梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的腕錶與戒指點綴，靠著「胸前開洞」的微辣造型搶回焦點。

▲炎亞綸今晚紅毯造型。（圖／攝影中心攝）



今日擔任頒獎嘉賓的炎亞綸一現身不免又被調侃是「地質學家」來了，他則是穿著全套VERSAGE 2022早秋系列，以純羊毛製成的La Greca印花圖案西裝，帶來浮誇迷幻的視覺效果，襯托他的華麗特質，並選用CHAUMET的珠寶增添亮點，一貫的憑著顏值碾壓紅毯。