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金曲紅毯／個人意見批：HUSH變舞龍舞獅團、魏如萱當圓山飯店屏風

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▲第33屆金曲獎星光大道，HUSH。（圖／攝影中心攝）

▲第33屆金曲獎星光大道，魏如萱。（圖／攝影中心攝）

▲HUSH、魏如萱穿搭被評像是醒獅團跟圓山屏風。（圖／攝影中心攝）

記者李薇／台北報導

第33屆金曲獎在2日舉行，現場眾星雲集，對於這次紅毯，個人意見就在部落格上發表意見，表示，「HUSH看起來像剛下班的醒獅團成員，下半身還穿著舞獅褲」、「魏如萱的東方風味龍圖騰短洋裝搭配厚底鞋倒是出其不意，很適合出現在圓山飯店裡面，擔任屏風或花瓶的角色」。

▲第33屆金曲獎星光大道，小S。（圖／攝影中心攝）

▲小S看起來像是烤花枝。（圖／攝影中心攝）

對於這次紅毯上的穿搭，個人意見又展現出獨特的毒舌性格，除了HUSH跟魏如萱，這次小S身穿的Valentino 2022秋冬Pink PP系列，被形容是紅龜粿的螢光桃紅，剪裁如同烤花枝般，讓人印象深刻，但整身色調統一的拉長效果很讚。

▲第33屆金曲獎星光大道，Haezee、方淑華(媽媽)。（圖／攝影中心攝）

▲第33屆金曲獎星光大道，壞特?te。（圖／攝影中心攝）

▲Haezee則變為龍蝦、壞特?TE是導護媽媽。（圖／攝影中心攝）

在女星穿搭部分，個人意見認為，性感破表的Haezee穿搭Monot FALL／WINTER 21禮服，上半身交錯的鏤空設計，錯綜複雜很像龍蝦；壞特?TE的if&n黑白條紋全長洋裝搭配黃色高跟鞋，挺像是斑馬線跟導護媽媽的角色。

▲第33屆金曲獎星光大道，盧廣仲。（圖／攝影中心攝）

▲第33屆金曲獎星光大道，炎亞綸。（圖／攝影中心攝）

▲盧廣仲、炎亞綸也變成微波提袋跟QR CODE。（圖／攝影中心攝）

另外，在男星的穿搭部分，盧廣仲在Dion Lee西裝裡面穿了一件黑色鏤空上衣，個人意見覺得頗像「便利商店讓你裝微波便當的提袋，跟西裝上的挖空部分還互相呼應，他是今天最通風的男人」；在紅毯上經常致勝的炎亞綸，挑選了一套Versace圖紋風格的西裝，「圖案結合了QR Code和民俗符咒，掃碼應該可以馬上連結到收驚的網站」。

▲第33屆金曲獎星光大道，陳美鳳。（圖／攝影中心攝）

▲第33屆金曲獎星光大道，蔡健雅。（圖／攝影中心攝）

▲穿搭表現很美的陳美鳳、蔡健雅。（圖／攝影中心攝）

除了穿搭不OK的男女星，個人意見也覺得，壓軸的陳美鳳以一身全黑閃片褲裝現身，狀態維持得超級好，性感華麗又大器，充分地顯示出女星的風範；蔡健雅的Elie Saab藍色單肩飄逸禮服也很適合，永遠經典不過時。

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