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金曲紅毯／黃宣黏鬍子帥到奪冠「3帥」！TRASH靠露「紅內褲」擠進榜

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記者王則絲／台北報導

第33屆金曲獎頒獎典禮星光大道告一段落，今年《ET FASHION》邀請到設計師品牌JENN LEE主理人擔任評審，替我們選出本屆「紅毯3帥」，結果出爐第一帥頒給了紅毯主持人YELLOW黃宣！無懸念碾壓紅毯，帥到連評審都要招架不住，此外樂團TRASH的整體穿搭，和「行走費洛蒙」瘦子，也突破重圍擠進前3帥。

第一帥：YELLOW黃宣

黃宣不僅是入圍者，也是本屆星光大道主持人，超快語速、多語言聲道轉換與好口條，獲得網友們一面倒的好評。今日造型更不用說，一出場就確定能進榜了吧？

▲第33屆金曲獎星光大道，主持人Yellow黃宣。（圖／攝影中心攝）

▲第33屆金曲獎星光大道，主持人Yellow黃宣。（圖／攝影中心攝）

▲黃宣今晚擔任星光大道主持人造型。（圖／攝影中心攝）

評審JENN LEE也直呼：「太帥了我的天啊」她認為黃宣這套由造型師WOOZER與團隊量身定制的西裝，肩膀剪裁十分別緻，尺寸很大但一點也不垮，拖地的褲子也是加分關鍵，內搭透視的網衣又有份性感的韻味，脖子上的俐落珠珠項鍊與銀色指甲油呼應，「全身雖然只有兩個顏色但可看性非常多。」此外，JENN LEE也開玩笑表示更喜歡黃宣不黏鬍子，因為「我覺得（黏鬍子）會性感爆表，我會招架不住。」

第二帥：樂團TRASH

JENN LEE認為，有些團體比較可惜的是只有一人比較突出，「我喜歡TRASH的原因是他們每個人都很帥，還當眾露紅內褲！我覺得是一個很大的亮點。」今日TRASH的造型正是來自JENN LEE品牌，以整體來看每個人都保有搖滾的態度，拉鏈與紅色的元素互相呼應，且每個人身上的飾品也藏有小巧思，會發現這些飾品都是愛心的造型，巧妙與他們的歌曲產生連結。

▲第33屆金曲獎星光大道，TRASH、頤原、博文、魁剛、阿夜 。（圖／攝影中心攝）

▲樂團TRASH今晚紅毯造型。（圖／攝影中心攝）

第三帥：瘦子

只要瘦子有出席，無疑會進榜。今晚瘦子與頑童MJ116的大家一起踏上紅毯，他們穿著簡單的黑色西裝造型，瘦子以高筒的軍靴搭配，成為一個決勝的小細節，JENN LEE表示：「雖然很多人都穿西裝，但是要把西裝穿出高級的感覺，他跟黃宣都有做到。」、「我很喜歡他配的靴子，更有男人味，也不會太嚴肅。」總體來說：「不花俏，簡單經典，又不無聊。」

▲第33屆金曲獎星光大道，頑童MJ116。（圖／攝影中心攝）

▲頑童MJ 116今晚紅毯造型。（圖／攝影中心攝）

▲ET FASHION 33屆金曲獎星光大道評審 。（圖／ETtoday製圖）

關鍵字：

金曲獎, 金曲33紅毯, 金曲33, 第33屆金曲獎, 2022金曲獎, 紅毯三帥, 黃宣, YELLOW, TRASH, 瘦子

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