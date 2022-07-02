金曲紅毯／網友票選：孫盛希腰間挖空奪最美、黃宣西裝收腰拿最帥

記者李薇／台北報導

第33屆金曲獎2日在高雄舉行，紅毯在稍早前已經走完，《ET FASHION》就在IG上面票選出最帥跟最美的穿搭，經過一陣激戰之後，最帥由男歌手黃宣奪得冠軍、最美則是孫盛希，以9點多的高分數，從眾女星中脫穎而出。

▲孫盛希簡約火辣的穿搭，深受網友喜愛。（圖／攝影中心攝）

向來最激殺的女星穿搭，這次網友票選以孫盛希拿下9.64的高分，贏過小S、蔡健雅、Haezee等女星，可見網友都喜歡簡約火辣的設計，因為這次孫盛希穿的單品，出自澳洲設計師品牌Auteur橘黃色針織禮服走上紅毯，從胸部下方一路挖空到腰間，展現出火辣的曲線。

不只是禮服被評為最美，搭配的珠寶也是畫龍點睛的關鍵，脖子上4百萬的BVLGARI DIVAS’ DREAM系列鑽石項鍊，腳踩「繫在腳上的珠寶」Rene Caovilla經典Cleo Platform裸色高跟鞋，整體都是裸色系的穿搭，看起來簡約又時髦。

▲黃宣穿搭也是很多人喜歡的風格。（圖／攝影中心攝）



黃宣首次主持就獲得網友的好評，穿搭也拿下9分的高分，贏過羅時豐、炎亞綸、持修等男星，拿下最帥冠軍，他身穿造型師WOOZER與團隊為其量身設計定制的西裝，收腰的設計、並且在褲子以喇叭的風格，脖子戴上項鍊，搭配光頭，展現出專屬於個人的特色風格。