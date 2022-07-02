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金曲時尚／鑽石項鍊落在陳美鳳酥胸超逼人　蕭亞軒全場最貴氣突圍

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▲▼ Elva BVLGARI 。（圖／公關照）

▲蕭亞軒佩戴近5000萬元的寶格麗珠寶驚喜現身金曲獎。（圖／公關照）

記者陳雅韻／台北報導

參加第33屆金曲獎頒獎典禮的女星們，今年深V禮服造型盡出，成為閃亮項鍊展演的最佳舞台，特別是擔任頒獎人A-Lin、陳美鳳與小S搶盡入圍者的風頭，A-Lin以總值破3000萬元的海瑞溫斯頓（Harry Winston）美鑽珠寶閃耀舞台，本是全場最高價珠寶，未料典禮尾聲蕭亞軒驚喜登台，戴上總值近5000萬元的寶格麗Serpenti系列珠寶頒發最佳華語女歌手獎，成為本屆金曲獎最貴氣女星，而66歲的陳美鳳則戴Boucheron流蘇項鍊，恰好落在美胸之間，超級吸睛。

▲▼金曲珠寶 。（圖／公關照）

▲擔任頒獎人的A-Lin以Versace西裝搭配總價超過3000萬元的海瑞溫斯頓珠寶。（圖／翻攝lulin168 IG）

▲▼金曲珠寶 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓Winston Cluster系列Wreath鑽石項鍊。（圖／海瑞溫斯頓提供）

綜觀本屆金曲獎，沒有太多上千萬元的高級珠寶助陣，多是以設計感取勝的百萬級珠寶，全場最貴氣的女星是擔任頒獎人的A-Lin，她身穿Versace西裝外套露出傲人美腿，搭配總重約48.51克拉的海瑞溫斯頓Winston Cluster系列Wreath鑽石項鍊、水滴型切工鑽石戒指、Traffic鑽石戒指，手腕上則是鑲嵌47.45克拉鑽石的Diamond Links系列手鍊，璀璨奪目。

▲▼金曲珠寶 。（圖／攝影中心攝）

▲陳美鳳性感深V亮片褲裝，搭配Boucheron總價超過800萬元的珠寶。（圖／攝影中心攝）

▲▼金曲珠寶 。（圖／公關照）

▲陳美鳳佩戴Boucheron Pompon系列流蘇鑽石項鍊，1,870,000元。（圖／Boucheron提供）

陳美鳳則以全套Boucheron Pompon系列流蘇鑽石耳環、項鍊亮相，長項鍊落事業線上搶鏡；孫盛希與角逐最佳女歌手獎的Karencici，也分別以胸前挖空與深V的性感禮服登場，有默契都戴上頸鍊式鑽石項鍊，孫盛希選戴寶格麗（BVLGARI）FIOREVER系列鑽石項鍊，而Karencici則戴上花卉與藤蔓造型的Tiffany Victoria鑽石項鍊，充滿女人味。

▲▼金曲珠寶 。（圖／攝影中心攝）

▲孫盛希難得性感，搭配總價近900萬元的寶格麗珠寶。（圖／攝影中心攝）

▲▼金曲珠寶 。（圖／公關照）

▲孫盛希戴寶格麗 FIOREVER系列鑽石項鍊，3,166,000元。（圖／寶格麗提供）

▲▼金曲珠寶 。（圖／攝影中心攝）

▲Karencici（右）充滿女人味的低胸洋裝搭配Tiffany珠寶。（圖／攝影中心攝）

▲▼金曲珠寶 。（圖／公關照）

▲Karencici戴Tiffany & Co. Victoria®系列鉑金鑲鑽項鍊2,780,000元。（圖／Tiffany提供）

身穿Valentino鏤空裝的小S，雖然沒有敞胸大秀項鍊，但她以大耳環、大戒指展現巨星氣勢，佩戴Boucheron太陽造型的Serpent Boheme系列Solarie耳環，以及3款主石均12克拉以上彩色寶石戒指，成功聚焦。

▲▼金曲珠寶 。（圖／攝影中心攝）

▲小S以桃紅色Valentino洋裝搭配總值472萬元的Boucheron戒指與耳環。（圖／攝影中心攝）

▲▼金曲珠寶 。（圖／公關照）

▲小S佩戴Boucheron Serpent Boheme系列Solarie耳環，1,170,000元。（圖／Boucheron提供）

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金曲獎, 金曲33紅毯, 金曲33, 第33屆金曲獎, 2022金曲獎, 陳美鳳, A-Lin, 孫盛希, 小S, Karencici, Boucheron, Harry Winston, Tiffany, 蕭亞軒

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