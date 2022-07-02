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金曲紅毯／有「恐龍」誤闖星光大道！超浮誇「3驚」造型一次看

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記者王則絲／台北報導

第33屆金曲獎頒獎典禮星光大道上，除了有眾星們盛裝出席耍美、耍帥，更有一派音樂人是不驚人不罷休，增添紅毯看頭。本屆紅毯上最令人震驚的就是竟然出現了恐龍！「恐龍的皮」兩位成員戴著恐龍頭套就這麼在紅毯上亂竄；「三牲獻藝」同樣是用浮誇頭飾吸引目光，頭上頂著宮廟神仙，讓人看了不禁敬畏三分。以下就來看看今天紅毯上的「3驚」造型有哪些：

▲恐龍的皮、三牲獻藝、美秀集團。（圖／台視提供）

▲神秘組合恐龍的皮戴著恐龍頭套在紅毯上活蹦亂跳。（圖／台視提供）

＃恐龍的皮

入圍本屆「最佳演唱組合」的恐龍的皮，是由暴龍和三角龍組合而成的神秘雙人組，從不露面的他們一直以來都是戴著恐龍頭套演出，沒想到就連踏上金曲紅毯也是如此！兩隻「恐龍」在星光大道上一路暴衝、興奮狂舞，有些失控又逗趣可愛。今天服裝其實很時髦，三角龍穿著層次豐富的綁帶衣以及前衛剪裁的迷你裙，暴龍在色系上互相搭配，穿著拼接渲染風格的西裝一起亮相，這對神秘搞怪的組合，成功吸引不少目光。

▲恐龍的皮、三牲獻藝、美秀集團。（圖／台視提供）

▲三牲獻藝頂著浮誇頭飾登上紅毯。（圖／台視提供）

＃三牲獻藝

同樣入圍本屆「最佳演唱組合」的三牲獻藝，是將台灣本土廟宇音樂元素，與時下流行的電子音樂融合的團體，音樂風格相當特立獨行，今晚成員們出席看似穿著端莊得體的西裝，但是遠遠的就看到他們頭上似乎有什麼很搶眼，原來就是頂著廟宇元素的巨大浮誇頭飾一起走上紅毯，呼應他們的專輯《八仙》主題。

▲恐龍的皮、三牲獻藝、美秀集團。（圖／台視提供）

▲美秀集團今晚紅毯造型。（圖／台視提供）

＃美秀集團

紅毯上的團體們皆以強烈的風格特質奪取目光，今晚入圍「最佳樂團獎」的美秀集團，一踏上紅毯就用浮誇至極的裝扮吸住觀眾眼球，他們齊聲喊：「我們是賽博台客。」意味著身上的裝扮正是融合了賽博龐克與台客的元素，其中成員修齊一身超亮桃紅色的削肩短裙露出潔白大腿，讓粉絲們都看傻了。

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