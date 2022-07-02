金曲妝髮／艾怡良小煙燻搭俐落髮型奪最美！舞思愛意外搶進三美

▲金曲歌后艾怡良奪紅毯妝髮最美，魏如萱和舞思愛也搶進前三美。（圖／攝影中心，以下同）

記者張毓容／台北報導

第33屆金曲獎星光大道已於稍早完美落幕，女星比美廝殺不僅比服裝，妝容髮型也是關鍵，好的妝髮讓服裝更加分，搭配不當可能直接拖垮造型。《ET FASHION》找來人氣彩妝造型師王盈喬分享女星金曲紅毯妝髮重點，其中金曲歌后艾怡良妝容髮型都恰到好處，整體造型乾淨利落被選為第一美，而另一位歌后娃娃魏如萱和入圍「最佳原住民語歌手獎」的歌手舞思愛也都搶進前三。

▲艾怡良小煙燻妝搭俐落髮型，與服裝造型搭配得宜。



艾怡良



艾怡良今年入圍「最佳作曲人獎」更擔任表演嘉賓，今晚紅毯選穿英國品牌Safiyaa黃色平口禮服，搭配總價4100萬的寶格麗SERPENTI系列珠寶首飾，簡單俐落造型大展歌后氣勢。王盈喬大讚其造型乾淨利落，尤其髮型搭的非常好，髮流方向很好看，頭頂到臉型的比例掌握很好，很修飾臉型，搭配小煙燻妝，直接顯出氣場，而且唇彩顏色也搭的很好，太重的顏色可能會顯得沉悶老氣，但搭這種奶茶棕色跟整體妝容就顯得很和諧。

▲舞思愛妝髮讓服裝造型甜美又有英氣。



舞思愛



入圍「最佳原住民語歌手獎」的歌手舞思愛，今晚選穿Ginger.C Bridal 2022秋冬高級訂製單肩設計羽毛款禮服，下擺前短後長加上羽毛裙擺的設計，很有設計感。王盈喬也讚其妝髮造型搭配很合適，收成辮子的長髮中編入亮眼髮飾，加上不過柔的眉妝和深色唇色，讓造型甜美中又帶了一點英氣，看起來很亮眼，又不會過於浪漫感，服裝配上妝髮造型，整體氛圍感表現的很好。

但王盈喬也表示，唯一可惜最大敗筆是鞋子選得不合適，沒有修飾比例，修容顏色也選得太偏土色，與本身膚色無法很好的融合在一起，在燈光下容易讓臉看起來有點蠟黃。

▲魏如萱龍形圖騰刺繡洋裝獨特又搶眼。

魏如萱



而今年入圍6項大獎、將再度問鼎歌后的「娃娃」魏如萱，今晚選穿Valentino龍形圖騰刺繡洋裝，獨特又搶眼的設計，搭配眉上瀏海，跳脫一眾女星造型，讓人眼前一亮又有氣勢，擠進三美。王盈喬表示妝髮造型稍微有點可惜，因服裝很東方感，若髮型可收起來，岔出一點髮尾，髮絲再增添一點光澤感會更好，唇色也可以選重一點的紅色系或是眉妝表現得更有力道一點，在妝髮再增添一些東方感元素，會更呼應服裝造型。

