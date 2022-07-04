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瑞典夏日「玩沙組合」下殺999元　3個組合讓孩子玩不膩、訓練抓握創造力

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文／C編

夏天就是要到海邊去玩，有小孩的家庭也可以帶孩子到海邊玩耍，消耗體力！「Her森森」推出「瑞典 Viking toys 夏日沙灘玩沙推薦組合」，原價1680元、特價999元，裡面有3套玩具組，堆沙堡、推土機都可以輕鬆玩到炸。

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▲Her森森, Viking toys,玩具,玩沙,沙灘。（圖／Her森森）

▲瑞典 Viking toys 夏日沙灘玩沙推薦組合，原價1680元、特價999元，點我搶購

來自瑞典的Viking toys是原裝進口的安全玩具，雖然看起來顏色很鮮豔，但實際使用起來其實是可以刺激孩童的視覺效果，而且防水耐髒，標榜就是玩不壞的玩具，而且是採用軟性的材質，搭配圓角造型設計，孩童玩耍不會有危險。

這次的戲水玩具包括厲害的挖土機、可以堆出可愛形狀的笑臉盒、還有挖沙的水桶跟鏟子，一組帶到沙灘就可以玩到炸，泡在沙灘一整天都沒有問題，不僅可以打造出孩子的創作力，還可以培養孩子的辨別能力，訓練孩子抓握。

Viking toys不僅有多元的風格設計，在材質上選用低密度聚乙烯與高品質的ABS塑料製成，在使用上非常安全，不會容易掉色，軟質的設計也不怕孩子撞傷，大小設計也是符合孩子的抓握練習，可以在戶外玩耍，也可以在家裡角色扮演，超級多功能。

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▲Her森森, Viking toys,玩具,玩沙,沙灘。（圖／Her森森）

▲瑞典 Viking toys 夏日沙灘玩沙推薦組合，原價1680元、特價999元，點我搶購

「Her森森」推出「瑞典 Viking toys 夏日沙灘玩沙推薦組合」，原價1680元、特價999元，裡面有3套玩具組，夏天就是要帶玩具跟孩童一起到海邊曬太陽、玩髒髒，才是真正有過過童年啊！身為父母當然是要趁特價買起來。

關鍵字：

Her森森, Viking toys, 玩具, 玩沙, 沙灘

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