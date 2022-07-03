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金曲時尚／炎亞綸亮亮的領子全是鑽石！　動力火車把耳環當胸針

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▲▼ 金曲男星珠寶 。（圖／攝影中心攝）

▲炎亞綸穿Versace西裝搭配總值6,807,000元的Chaumet珠寶。（圖／攝影中心攝）

▲▼ 金曲男星珠寶 。（圖／公關照）

▲炎亞綸戴CHAUMET Joséphine Aigrettes系列白金鑽石項鍊，2,495,000元。（圖／CHAUMET提供）

記者陳雅韻／台北報導

男星登上紅毯所戴的珠寶，多以胸針為主，但參加第33屆金曲獎的男星們，挑戰摩登穿搭法，風格不設限的炎亞綸穿Versace西裝搭配法國珠寶品牌CHAUMET總值超過680萬元的珠寶上陣，當中略呈V字的Joséphine Aigrettes系列白金鑽石項鍊，直接成為領子的一部分，細緻的線條閃閃發亮。

▲▼ 金曲男星珠寶 。（圖／攝影中心攝）

▲動力火車佩戴伯爵珠寶與名錶亮相。（圖／攝影中心攝）

▲▼ 金曲男星珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 金曲男星珠寶 。（圖／公關照）

▲動力火車將伯爵耳環轉換為胸針，Limelight高級珠寶系列鑽石耳環（左）4,280,000元，Rose系列鑽石耳環660,000元。（圖／伯爵提供，以下同）

▲▼ 金曲男星珠寶 。（圖／公關照）▲▼ 金曲男星珠寶 。（圖／公關照）
▲藏在動力火車袖子下的是伯爵Polo系列Emperador超薄陀飛輪鏤空腕錶（左）5,700,000元，Polo系列伯爵藍鏤空18K白金鑽石超薄腕錶1,900,000元。

角逐最佳演唱組合的團體動力火車，則將伯爵（PIAGET）Limelight高級珠寶系列鑽石耳環以及Rose系列玫瑰造型鑽石耳環，轉化成胸針佩戴，而袖子下還藏著名錶，分別是伯爵Polo系列Emperador超薄陀飛輪鏤空腕錶與伯爵藍鏤空18K白金鑽石超薄腕錶。

▲▼ 金曲男星珠寶 。（圖／攝影中心攝）

▲茄子蛋以《愛情你比我想的閣較偉大》獲得年度歌曲，三人均穿Gucci西裝搭配Tiffany珠寶。（圖／攝影中心攝）

以《愛情你比我想的閣較偉大》獲得年度歌曲大獎的茄子蛋，均穿上Gucci西裝搭配Tiffany & Co.珠寶登台，主唱黃奇斌以Tiffany Victoria® 系列美鑽項鍊，疊搭Atlas X系列和HardWear系列鍊結項鍊；吉他手蔡鎧任則別上Tiffany Keys系列胸針，另一位吉他手謝耀德則佩戴Tiffany HardWear鍊結項鍊以及Tiffany T系列戒指，予人耳目一新的感受。

▲▼ 金曲男星珠寶 。（圖／公關照）

▲茄子蛋吉他手謝耀德戴的Tiffany HardWear鎖扣多圈珍珠項鍊，106,000元。（圖／Tiffany提供，以下同）

▲▼ 金曲男星珠寶 。（圖／公關照）

▲茄子蛋吉他手蔡鎧任所別的Tiffany Keys系列胸針，326,000元。

▲▼ 金曲男星珠寶 。（圖／公關照）

▲茄子蛋主唱黃奇斌戴的Tiffany Atlas X 18K白金鑲鑽項鍊，363,000元。

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關鍵字：

金曲獎, 金曲33紅毯, 金曲33, 第33屆金曲獎, 2022金曲獎, 炎亞綸, 動力火車, 茄子蛋, CHAUMET, PIAGET, 伯爵, Tiffany & Co.

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