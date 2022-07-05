台東看熱氣球、拍翻天空之鏡只要1999元！4日旅遊券下殺1折，無腦玩翻才爽

文／C編

暑假到來，很多家庭都會找時間出去放假舒壓，因為家中的孩童也放假了，所以不少人會安排家族旅行，「Her森森」就推出「台北出發 熱氣球嘉年華台東天空之鏡4日單人券」，原價11999元、特價1999元，下殺1.6折，不用安排行程，就可以玩到飽，當然一定要入手。

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▲台北出發 熱氣球嘉年華台東天空之鏡4日單人券，原價11999元、特價1999元，點我搶購。

這次推出的套裝行程，是從台北出發，拉車前往台東，這次的觀光景點非常多，其中台東必看的2022臺灣國際熱氣球嘉年華，僅在7月2日至8月15登場，活動內容包含熱氣球自由飛行（套裝不含此費用）及空中遊覽、造型球展演、繫留體驗及不同主題的光雕音樂會等，可以在此觀賞滿滿的熱氣球跟拍照留念。

台東不只是熱氣球，都歷海灘天空之鏡也是近年爆紅的景點，綿綿的沙灘搭配潮水彷彿上帝的鏡子，入口處都是沙子，但是沙子非常的軟，是會陷下去的，強烈建議，先換好拖鞋在走下去，理想的低潮時間是傍晚，此時的海灘是順光，而且光線也會比較柔，隨便拍顏色都非常的美。

除了天空之鏡，2019年才成立的鐵花村商圈也是晚上必逛，商圈所在地主要環繞鐵花新聚落，該區擁有獨特的藝文氣息，音樂展演、散步休閒、市集展售、餐飲美食及旅遊住宿，不只文化，更有著慢生活的悠然與閒適，晚上去真的很舒服。

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「Her森森」推出「台北出發 熱氣球嘉年華台東天空之鏡4日單人券」，原價11999元、特價1999元，只要購買單人券，整個行程都已經包套在裡面，直接去玩、不需要想行程，非常舒服又自在，重點是各大景點都會玩到，絕對很超值。