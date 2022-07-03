金曲時尚／蕭亞軒驚喜現身頒歌后！超辣深V禮服搭5千萬珠寶成全場亮點

▲蕭亞軒驚喜現身擔任頒獎人，狀態依舊保持超好。（圖／台視提供，以下同）

記者張毓容／台北報導

第33屆金曲獎頒獎典禮2日晚間於高雄巨蛋正式登場，今年典禮中埋了不少驚喜爆點，從開場國民姊夫具俊曄驚喜現身掀起第一波高潮，而當典禮來到重頭戲「最佳女歌手」頒獎環節，神隱許久的天后蕭亞軒Elva身穿性感深V紅禮服驚喜現身，不僅擔任歌后頒獎人，更自詡為金曲獎上的珍珠，霸氣宣告回歸。

▲她身穿Saint Laurent紅色深V禮服搭配近5000萬寶格麗珠寶，展現天后氣勢。

睽違5年終於露面的天后蕭亞軒，今晚以一襲超吸睛的Saint Laurent紅色深V禮服驚喜現身，胸前、裙襬上下齊開衩，辣秀美腿酥胸好身材，掀起全場尖叫，更成為最大亮眼。

狀態超好的她，不僅以個性紅色系妝容呼應紅色禮服，更配戴多款寶格麗Serpenti系列鑽石手環與戒指，搭配Serpenti系列頂級鑽石與祖母綠頸鍊、逾5克拉的頂級鑽石與紅寶石戒指，總價值近5000萬元的珠寶是今年全場最貴，天后氣勢一覽無遺。

▲她也宣告將要回歸。（圖／翻攝自LINE TV）



而事前主辦方保密到家，讓蕭亞軒的出現也成為金曲盛典上最大驚喜彩蛋。因當年出道沒有報名金曲獎，之後共發了16張國語專輯也從未入圍過，今年首次參加金曲擔任頒獎人的她，在引言時就笑談去年曾有媒體認為她的『赤裸真相』專輯是一大遺珠，她說「珍珠在殼中要被揭開之前，總讓人有所驚喜」，所以她自詡為今年金曲獎上的一顆珍珠，並霸氣宣告「Elva is back」。

