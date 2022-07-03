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美妝評測／10款面膜實敷！精華液不隨便亂滴、CP值超高的新貨是它

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記者李薇／台北報導、攝影

面膜是很多台灣女生都很愛用的保養模式，因為可以快速為肌膚補充營養能量跟水分，撕下的瞬間可以立刻感受到彈潤的感覺，可以說是最有感的肌膚保養單品，當然受到歡迎；以下就盤點一下幾款專櫃、醫美或是開架面膜，哪一款好用、缺點在哪，做一個評測，讓想要入手的人可以參考。

m̄enom̄eno Fm 全能修護面膜，5片一盒，售價799元（一片約160元）

▲面膜。（圖／記者李薇攝）

張景嵐的自創品牌m̄enom̄eno，首次發表的產品就是面膜，據說是以高%數的保養成分，取代防腐劑，使用起來很怕會厚重，但卻意外的不會，清爽度有到，但卻又有很強的保濕效果，而且沒有過多的香精味道，用起來很安心，敏感肌也可以輕鬆上手。

肌研 光透潤血色感面膜，7片，售價399元（一片約57元）

▲面膜。（圖／記者李薇攝）

肌研為台灣限定發售的光透潤血色感面膜，裡面添加維他命B12成分，可以讓肌膚蠟黃感退散，重現透亮感，用起來是覺得確實肌膚有變亮，澎潤感也明顯提升，精華液恰到好處的量，敷好敷滿10分鐘，都不會覺得乾澀緊繃，CP值很高。

Der ZÖMAR 黑海蜜粹煥白面膜，4片入，售價620元（一片約155元）

▲面膜。（圖／記者李薇攝）

時髦面膜品牌Der ZÖMAR，以經典的咬標設計，讓敷面膜也成為很時尚的一件事，最近推出全新的美白面膜，敷起來沒有刺激感，黑色的面膜紙、上面有蜂巢的設計，敷感很前衛，面膜紙也很服貼，精華液恰到好處，使用後有提亮的感覺。

FANCL 活膚祛黑精華面膜

▲面膜。（圖／記者李薇攝）

每年FANCL推出的限定款面膜，都是粉絲一定會買單的好物，因為出過就不會再有，所以特別讓人會收藏，這次在面膜部分有翼狀的設計，使用起來會有拉提的感覺，最棒的是精華液成分很安全，敏感肌用了也不會覺得刺激，擁有厚度的面膜紙，敷起來有加壓力，灌注精華更高效。

東森自然美 BIO UP 日本黃金麴酒粕微脂面膜，5片一盒，售價1680元（約336元）

▲面膜。（圖／記者李薇攝）

以SPA保養起家的東森自然美，推出這款酒粕面膜，特殊的面膜紙擁有一定的厚度，敷起來算是服貼，保濕度相當好，敷完肌膚很飽水，敷起來也算是溫和，沒有酒粕的刺激感，但價格偏高，比較適合在重要場合前敷。

肌研 光透潤瞬效補水面膜，8片、售價399元（一片約50元）

▲美妝評測。（圖／記者李薇攝）

精華液恰到好處，稍微多一點點，敷完臉部肌膚之後，不會感覺到黏膩，保水度會大幅提升，而且面膜紙大小恰到好處，對於肌膚有良好的服貼度，同時也擁有一定的厚度，是一款各方面都很完美的面膜，可以說是CP值最高的單品。

黛珂 酪梨嫩白平衡面膜，12片、售價1500元（一片約125元）

▲美妝評測。（圖／記者李薇攝）

黛珂的這款酪梨嫩白平衡面膜，相較於一般面膜，裡面是類似乳液的感覺，使用起來會比較滋潤，但用起來還算不會黏膩，夏天敷也沒有問題，溫和的滋潤成分，搭配上療癒的香味，讓敷面膜也變成一種享受，但是面膜紙偏小、偏厚，服貼度要稍微注意一點。

LOREAL 青春密碼注入式酵素精華面膜，5片、售價499元（一片約100元）

▲美妝評測。（圖／記者李薇攝）

LOREAL旗下的小黑瓶面膜，使用起來面膜紙更薄，更加貼合肌膚的感覺，但是蒸散速度也是比較快，使用起來對肌膚的滋潤效果好，同樣也是不會過度黏膩，標榜一片就是一瓶精華，但其實精華液有點太多，使用的時候建議用小盆子接起來，塗抹到脖子才不浪費。

寵愛之名 亮白淨化光之鑰生物纖維面膜，3片、售價1170元（一片約390元）

▲美妝評測。（圖／記者李薇攝）

面膜厚度高，使用的時候封存效果好，不會有精華乾透、反吸肌膚水分的感覺（但仍舊不建議敷太久），敷的時間可以稍長，對於肌膚的服貼度還不錯，在使用的時候，要特別注意透明紙膜撕下來的那一面，才是敷上肌膚、有精華的一面，使用上技巧較高。

Abysse 黃金藻保濕逆齡多效面膜，5片、售價1280元（一片約256元）

▲美妝評測。（圖／記者李薇攝）

台灣的保養品牌Abysse旗下推出的黃金面膜，面膜紙稍微有點厚度，使用起來不會蒸散很快，而且面膜紙很好撕，針對不服貼的部分，用手就可以輕鬆解決（不需要拿剪刀剪），相當方便使用，精華液多、但是恰到好處不會滴得到處都是，敷完臉部肌膚很水潤，但價格可以稍微再便宜一點，會讓人更有入手的動力。

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面膜, 肌研, 黛珂, LOREAL, 寵愛之名, Abysse, 保養, m̄enom̄eno, Der ZÖMAR, 肌研, FANCL, 東森自然美

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