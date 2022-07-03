對異性最小氣的3大星座男！基本上能為妳花錢，就是把妳看成重要的人

記者李薇／台北報導

通常在異性面前，很多男生都會展現出大方的態度，請吃飯、買小物都會付錢，但其中有3大星座男，在金錢上面可以說是極度珍惜，不會隨便付錢，甚至到了小氣的地步，把金錢看得比什麼都重要。

＃金牛男

講到金錢上面，金牛男絕對榜上有名，他們在自己的生活上是很省的，如果這個女生是自己未來的老婆，他還會大方一點，但如果沒把握，他們不會輕易把錢花在對方身上。不僅自己節約，對於另一半也會希望對方知道賺錢的辛苦，個性不要太破費，如果對方把自己當作提款機，他是絕對沒辦法接受的。

＃摩羯男

摩羯男屬於事業型的男人，工作上很有衝勁，但生活中花錢的地方不多，加上他們對於女孩的很多消費習慣是不能理解的，比如買化妝品、買衣服，他們會覺得買多就是浪費。其實他們捨不捨得女生花錢，關鍵還是在「在不在乎妳」，如果只是普通朋友，他可能就會覺得不需要給妳太多錢花，會把金錢分得很細，妳是妳的、我是我的。

＃處女男

處女男普遍來說是屬於比較會計較的那種人，在金錢上確實會在意，他自己本身也是很省，像是在外面吃飯就會計算一下套餐比較划算還是單點就好；如果他願意為妳花錢，那就是基本上就是真愛無疑了，所以想要知道妳在他心中的份量，看他對妳金錢上面的付出，就可以知道，是否是重要的人或是朋友。