IKEA小鯊鯊抱枕在台開賣預備備！　長度縮小一半不佔空間更可愛

▲IKEA小鯊鯊布偶即將在台上市，尺寸更小更迷你，可愛度加倍。（圖／翻攝IKEA官網、IKEA內湖店粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

IKEA旗下當家網紅鯊鯊熱潮未退，日前海外開賣迷你版的小鯊鯊，也在鯊鯊粉絲中引發一陣討論，近期IKEA官方粉絲團透露，小鯊也終於要在台開賣啦！單支售價299元，迷你尺寸真想讓人大爆買回家塞滿！

近年IKEA布偶界大爆紅的網紅鯊鯊，以超可愛的外型風行於各大社交平台跟IG照片中，甚至還有專屬的粉絲團，尺寸長度100公分的鯊鯊玩偶，相當適合在家裡耍廢時躺抱，超可愛的無表情也能拍出笑果十足的照片。

而擁有台灣IKEA唯一鯊鯊餐廳的台北內湖店，近期也在官方粉絲頁透露出好消息，就是在日本先開賣的小鯊鯊抱枕，即將在也在台灣開賣囉，預計是7月就能看到它現身，建議售價是299元，現賣場內的標準尺寸鯊鯊抱枕為100公分，而小鯊鯊抱枕的長度則為55公分，幾乎縮小一半，但可愛程度應該是增加一倍（不是都說越小越可愛嗎？），目前在網路上已經有人留言「給我一箱吧！」未到就先紅一波！

之前英國IKEA曾宣布鯊魚抱枕在今年4月停賣，原因是原料斷貨供應不足，當時台灣方面則表示鯊鯊抱枕仍會持續販售，不會停止供應，現還加碼開賣小鯊鯊上架，順道一提其實目前大鯊鯊也還在英國持續販售，看來鯊鯊人氣不墜還是會繼續陪伴著消費者喔。