星・變美／39歲王心凌白嫩肌膚比少女還好！公開愛用面膜＋正確敷法

▲王心凌年近40肌膚狀態維持超好，被讚少女感十足。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝王心凌小紅書、IG

「甜心教主」王心凌近來參加陸綜《乘風破浪的姐姐》第三季，完美重現代表作《愛你》再度爆紅，即將邁入40歲的她依舊少女感十足，尤其白皙細緻的凍齡好肌膚更是讓眾多粉絲讚嘆。日前她就化身「皮膚管理委員」，在小紅書上分享自己的面膜保養秘訣，不僅公開自己私下愛用的面膜，更分享正確敷面膜的小撇步，超詳細分享完全不輸美妝博主。

王心凌在分享愛用面膜前，就先提醒大家保濕的重要性，「我常常說清潔很重要，但其實保濕也非常重要」，她舉例自己有時候會在各地區飛來飛去，每一個地區的氣候都不太一樣，乾濕度也會不同，這時皮膚的保水就非常重要，「皮膚保水好，皮膚就會健康！」她也提到，就像保養一樣，面膜也需要因應不同地區、肌膚狀態做一些調整，像是以下她愛用的7款面膜，她就會看自己當時的皮膚狀態和所在地區，任意做選擇和搭配使用。

＃唯有機玫瑰精萃煥顏保濕面膜



＃理膚寶水B5全面修復保濕面膜



她推薦這兩款是比較平易近人、大多數人會比較好入手的面膜。唯有機玫瑰面膜添加高達98%的天然成分，很溫和，連敏弱肌都能使用；而理膚寶水B5面膜則是她在地區轉換，肌膚有適應不良狀況時會使用的，「這款我覺得蠻好用的，因為可以保濕又可以鎮定，皮膚有些狀況跟紅癢狀態的時候，就可以用這種很安全的保濕、抗敏面膜。」

她也提醒大家，當肌膚有狀況，尤其是過敏的時候，要避免美白類面膜，因為美白面膜可能會含有一些酸的成分，可能會讓過敏更加嚴重，「美白的面膜，要皮膚狀態是很好的時候再去用！」

＃111SKIN星旅光效天使面膜



＃111SKIN黑鑽超光速全能黑面膜



而她愛用的111SKIN系列面膜，因為單價比較高，讓她笑說「我覺得生日或情人節的時候，可以用來犒賞一下自己。」粉色的天使面膜，她表示面膜上會有一些金箔小顆粒，敷完之後臉上的光澤感非常好，很保濕，也會緊緻，推薦30歲以下可以用這款；而35歲以後，她推薦可以用黑色的全能黑面膜，保濕滋潤度更好，也可以緊緻，這款有出臉部和脖子的款式，可以一起敷。

＃Fresh玫瑰保濕面膜



除了片狀面膜，她也分享3款愛用的塗抹式面膜，首先Fresh玫瑰面膜是需要洗淨的款式。她分享自己敷這款面膜的省時間敷法，她會在回到家把臉卸妝洗乾淨後，直接塗抹到臉上，接著可以去拿要換洗的衣服或做其他事，讓面膜在臉上停留10～15分鐘，去洗澡的時候就可以直接沖洗乾淨。

＃DMS德妍思 彈力緊膚霜膜、香奈兒山茶花精萃修護面膜



最後這兩款面膜都是不用擦洗的面膜，可以用在保養品最後一步，他表示有些晚安面膜是凍狀，但因為她喜歡側睡，會擔心黏在枕頭上，所以她喜歡選擇像是這兩款比較乳液式的面膜，能幫助加強保水，也不怕沾到到處都是。

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