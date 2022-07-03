fb ig video ETtoday search mobile

星・變美／39歲王心凌白嫩肌膚比少女還好！公開愛用面膜＋正確敷法

>

▲▼王心凌公開愛用面膜＋正確敷法。（圖／翻攝王心凌小紅書、ＩＧ）

▲王心凌年近40肌膚狀態維持超好，被讚少女感十足。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝王心凌小紅書、IG

「甜心教主」王心凌近來參加陸綜《乘風破浪的姐姐》第三季，完美重現代表作《愛你》再度爆紅，即將邁入40歲的她依舊少女感十足，尤其白皙細緻的凍齡好肌膚更是讓眾多粉絲讚嘆。日前她就化身「皮膚管理委員」，在小紅書上分享自己的面膜保養秘訣，不僅公開自己私下愛用的面膜，更分享正確敷面膜的小撇步，超詳細分享完全不輸美妝博主。

王心凌在分享愛用面膜前，就先提醒大家保濕的重要性，「我常常說清潔很重要，但其實保濕也非常重要」，她舉例自己有時候會在各地區飛來飛去，每一個地區的氣候都不太一樣，乾濕度也會不同，這時皮膚的保水就非常重要，「皮膚保水好，皮膚就會健康！」她也提到，就像保養一樣，面膜也需要因應不同地區、肌膚狀態做一些調整，像是以下她愛用的7款面膜，她就會看自己當時的皮膚狀態和所在地區，任意做選擇和搭配使用。

▲▼王心凌公開愛用面膜＋正確敷法。（圖／翻攝王心凌小紅書、ＩＧ）

▲▼王心凌公開愛用面膜＋正確敷法。（圖／翻攝王心凌小紅書、ＩＧ）

＃唯有機玫瑰精萃煥顏保濕面膜

＃理膚寶水B5全面修復保濕面膜

她推薦這兩款是比較平易近人、大多數人會比較好入手的面膜。唯有機玫瑰面膜添加高達98%的天然成分，很溫和，連敏弱肌都能使用；而理膚寶水B5面膜則是她在地區轉換，肌膚有適應不良狀況時會使用的，「這款我覺得蠻好用的，因為可以保濕又可以鎮定，皮膚有些狀況跟紅癢狀態的時候，就可以用這種很安全的保濕、抗敏面膜。」

她也提醒大家，當肌膚有狀況，尤其是過敏的時候，要避免美白類面膜，因為美白面膜可能會含有一些酸的成分，可能會讓過敏更加嚴重，「美白的面膜，要皮膚狀態是很好的時候再去用！」

▲▼王心凌公開愛用面膜＋正確敷法。（圖／翻攝王心凌小紅書、ＩＧ）

▲▼王心凌公開愛用面膜＋正確敷法。（圖／翻攝王心凌小紅書、ＩＧ）

＃111SKIN星旅光效天使面膜

＃111SKIN黑鑽超光速全能黑面膜

而她愛用的111SKIN系列面膜，因為單價比較高，讓她笑說「我覺得生日或情人節的時候，可以用來犒賞一下自己。」粉色的天使面膜，她表示面膜上會有一些金箔小顆粒，敷完之後臉上的光澤感非常好，很保濕，也會緊緻，推薦30歲以下可以用這款；而35歲以後，她推薦可以用黑色的全能黑面膜，保濕滋潤度更好，也可以緊緻，這款有出臉部和脖子的款式，可以一起敷。

▲▼王心凌公開愛用面膜＋正確敷法。（圖／翻攝王心凌小紅書、ＩＧ）

▲▼王心凌公開愛用面膜＋正確敷法。（圖／翻攝王心凌小紅書、ＩＧ）

＃Fresh玫瑰保濕面膜

除了片狀面膜，她也分享3款愛用的塗抹式面膜，首先Fresh玫瑰面膜是需要洗淨的款式。她分享自己敷這款面膜的省時間敷法，她會在回到家把臉卸妝洗乾淨後，直接塗抹到臉上，接著可以去拿要換洗的衣服或做其他事，讓面膜在臉上停留10～15分鐘，去洗澡的時候就可以直接沖洗乾淨。

▲▼王心凌公開愛用面膜＋正確敷法。（圖／翻攝王心凌小紅書、ＩＧ）

＃DMS德妍思 彈力緊膚霜膜、香奈兒山茶花精萃修護面膜

最後這兩款面膜都是不用擦洗的面膜，可以用在保養品最後一步，他表示有些晚安面膜是凍狀，但因為她喜歡側睡，會擔心黏在枕頭上，所以她喜歡選擇像是這兩款比較乳液式的面膜，能幫助加強保水，也不怕沾到到處都是。

►金曲妝髮／艾怡良小煙燻搭俐落髮型奪最美！舞思愛意外搶進三美

►夏日必備8款「涼感保養」！歐舒丹沐浴膠、果香衛生棉一用秒降溫

關鍵字：

星變美, 王心凌, 女星, 保養, 秘訣, 面膜, 愛用, 敷臉, 乘風破浪的姐姐

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

金曲紅毯／她擠下小S、陳美鳳奪最美！「5美超激烈」鏤空裝要高級才贏

金曲紅毯／她擠下小S、陳美鳳奪最美！「5美超激烈」鏤空裝要高級才贏

金曲時尚／具俊曄「經典工裝風」潮翻全場！　小S火辣鏤空襲胸姊夫

金曲時尚／具俊曄「經典工裝風」潮翻全場！　小S火辣鏤空襲胸姊夫

周子瑜素顏出遊罕露胸前陰影　清涼洋裝造型網呼：衣服穿起來！

周子瑜素顏出遊罕露胸前陰影　清涼洋裝造型網呼：衣服穿起來！

金曲時尚／蕭亞軒驚喜現身頒歌后！超辣深V禮服搭5千萬珠寶成全場亮點 第一眼看到是鴨還是兔？超準心測探究你的內在性格 金曲妝髮／艾怡良小煙燻搭俐落髮型奪最美！舞思愛意外搶進三美 金曲．妝髮／明星髮型偏愛「自然風」，亮色挑染竟成最強配件 對異性最小氣的3大星座男！基本上能為妳花錢，就是把妳看成重要的人 金曲紅毯／有「恐龍」誤闖星光大道！超浮誇「3驚」造型一次看 金曲紅毯／黃宣黏鬍子帥到奪冠「3帥」！TRASH靠露「紅內褲」擠進榜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面